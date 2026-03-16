El consell de Míchel a Echeverri: "Que li rellisqui com a Ounahi"
El tècnic va explicar la «reponsabilitat» que l’argentí carrega tant a nivell familiar com professional i va instar-lo a «gaudir del futbol de carrer que té» i a emmirallar-se, en el bon sentit, en el caràcter del seu company marroquí
Nascut el 2006, Echeverri, que dissabte va fer el primer gol amb la samarreta del Girona, demostra tenir ben clar que el seu camí com a futbolista passa per a deixar-se la pell dia rere dia
Una de les grans notes positives del 3-0 a l’Athletic dissabte va ser el debut golejador de Claudio Echeverri amb el Girona. Fins ara, la perla argentina del City Group patia per a mostrar de què és capaç, i venia de fer un mal partit en la seva primera titularitat, contra el Llevant. Per això, Míchel va destacar que, a nivell personal, és per qui més s’alegrava del partit: «Si el veus entrenar, veus que té un talent brutal. És un jugador que ve amb molta càrrega a les espatlles, familiarment i professional, però només té 20 anys. El gol que ha fet és de crac, però és que entrenant l’ha fet moltes vegades», va respondre el tècnic a la roda de premsa.
L’entrenador madrileny també va explicar la conversa amb Echeverri després del partit: «Li he dit si és que aquest ets tu! Només vull que estiguis al camp amb aquesta sensació de fluir, de llibertat, de ser tu mateix». En aquesta línia, Míchel va aconsellar-li que es fixi en un dels seus companys: Ounahi, és clar. Amb el marroquí, va apuntar el madrileny, «sembla que el partit va a una cosa i ell a una altra, i és una mica perquè li rellisca tot, en el bon sentit de la paraula. Té tanta confiança que no sent pressió ni angoixa, i pot ser un dels jugadors de més talent de la lliga. Ounahi flueix, va fent les seves coses, i vull que també ho faci en Claudio (Echeverri), però és clar, té vint anys i una pressió a sobre que no es mereix. Intentarem treure-li. Estic molt feliç per ell», va rematar Míchel.
El tècnic va incidir en la «responsabilitat» que sent Echeverri donant més detalls de què va dir-li en acabar el matx: «El teu cap vol donar una versió per què tothom digui el jugador que ets, però això passarà si gaudeixes de cada jugada, si flueixes». Per a Míchel, la clau és «que no regategi amb la necessitat que el regat surti, que no corri amb la necessitat que la carrera li valgui per a guanyar. Ha de fer carreres, regats i xuts a porteria fluint, com és ell, gaudint del futbol de carrer que té, d’aquesta diferència que genera en espais reduïts. És un jugador que es gira d’una manera top, brutal, i això és el que necessitem d’ell», va afegir en la seva reflexió.
La confiança de Míchel en l’argentí és plena. De fet, ha comptat amb ell en cada partit des que està disponible. I a poc a poc, Echeverri respon i retorna la confiança. L’ímpetu i ràbia que li han costat tres targetes grogues com a blanc-i-vermell van convertir-se, dissabte, en una assistència (aconseguida després d’errors, empentes i rodolons, sí, però al capdavall una assistència) i un gol vitals per a les aspiracions de l’equip. La sort va somriure-li. Si a Sevilla una mala acció seva va propiciar un gol rival, dissabte va servir-ne un a Ounahi després d’equivocar-se en l’u contra u amb Unai Simón.
Família i treball
Tot i convertir-se en una de les estrelles del futbol argentí i brillar amb River Plate sent encara un adolescent, Echeverri ha tingut clar des de molt abans de ser professional que la seva carrera no l’ha de fer oblidar mai la família i l’esforç. Ell mateix destacava en la presentació amb el Girona que «al club hi ha gent molt treballadora i això m’agrada, perquè jo soc d’aquesta mena de persones. Si es treballa humilment, els resultats acaben arribant». Míchel l’avala, però és que també ho fa un cop d’ull als valors que ha demostrat més enllà del terreny de joc.
Nascut el 2006 a la ciutat de Resistencia, a la província de Chaco, al nord de l’Argentina, Echeverri va rebre la trucada de River Plate amb tan sols deu anys. Ja llavors, però, el petit Claudio va demanar no marxar tot sol a Buenos Aires, i el club va facilitar les coses perquè la seva mare pogués acompanyar-lo. I què és el primer que va fer Echeverri el 17 de març de 2024 en fer el primer gol amb el River Plate? Anar a veure la seva mare, que estava passant una època a l’hospital per una malaltia. L’argentí, de fet, va emocionar-se celebrant el gol sobre la gespa, i no va amagar que les llàgrimes eren per haver pensat en la mare, que evidentment no podia estar al camp acompanyant-lo.
El gol contra l’Athletic no va ser només el primer amb el Girona, sinó el primer del curs per Echeverri. No marcava des del mundial de clubs amb el Manchester City, on va fer-ho amb un llançament de falta brillant contra l’Al-Ain dels Emirats Àrabs. Dels pocs que no van sorprendre’s, llavors, va ser Pep Guardiola, que després de cada entrenament veia com la seva jove estrella es quedava tot sol practicant sobre la gespa, humil i resilient.
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- Han salvat la vida per un metre': Un arbre cau a sobre d'un cotxe en marxa a Girona
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- Un esquiador ferit greu per una allau a Setcases
- Gemma Bes, nutricionista: «L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació»
- Dues persones ferides, una en estat crític, en la col·lisió entre un camió i un turisme a la C-26, a Borrassà