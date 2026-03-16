L’Spar Girona serà protagonista en l’estrena de la Final Six
L'equip de Roberto Íñiguez jugarà contra el Reyer Venezia en els quarts de final de l'Eurolliga
L’Spar Girona serà protagonista en l’estrena de la Final Six: l’equip de Roberto Íñiguez s’enfrontarà en el primer partit de la fase final de l’Eurolliga, previst per al dimecres 15 d’abril a les 17.30 hores, contra el Reyer Venezia.
El mateix dia, en la jornada del vespre, a les 20.30 hores, serà el torn de l’equip amfitrió, el Casademont Saragossa, que s’enfrontarà al Basket Landes.
En cas de victòria gironina, l’Spar Girona disputaria les semifinals el divendres 17 contra el Fenerbahçe. Galatasaray espera a l’altre encreuament.
- La C-65 està tallada a Cassà després d'un greu accident de trànsit
- Han salvat la vida per un metre': Un arbre cau a sobre d'un cotxe en marxa a Girona
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Lluc Salellas, sobre el fort episodi de vent: 'Ningú de la Generalitat ens ha dit absolutament res
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- La ventada fa caure desenes d'arbres a Girona
- Gemma Bes, nutricionista: «L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació»