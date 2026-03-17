El Bàsquet Girona continua oblidat pels partits de TV3
Fins la jornada 29 és l’equip amb menys retransmissions (5), diumenge contra l’Andorra se’l va relegar a Esport 3, i no tornarà a aparèixer fins a mitjans maig
El Bàsquet Girona continua oblidat pels partits de la Lliga Endesa que transmet tots els diumenges TV3. Si en la primera volta l’equip de Moncho Fernández compartia amb el Manresa el seu poc protagonisme, la situació encara es fa més evident en la segona. Segons consta en la plana acb.com, on s’han actualitzat horaris i retransmissions fins la jornada 29, l’última d’abril, no hi ha previst fer cap partit del Girona. És més, en les cinc dates que restaran per acabar la fase regular, a molt estirar, la televisió autonòmica catalana en podria fer un parell més.
El Girona i el Manresa només van aparèixer tres cops en la primera volta. En el cas dels de Moncho Fernández, contra Gran Canària, Barça i Lleida, sempre a Fontajau. En aquesta segona volta han estat televisats dos cops. A la pista del Lleida (únic cop fora de casa) i diumenge davant l’Andorra. S’ha de dir, però, que aquest darrer partit va quedar relegat per TV3 al seu canal Esport3 perquè es va prioritzar l’emissió del Deportivo-Barça de la lliga F.
Fins la jornada 29, el rànquing de transmissions el liderarà el Joventut (11) seguit per Barça i Lleida (9) i Manresa (7). El Bàsquet Girona estarà només amb cinc. El proper partit que, potser, apareixerà per la televisió catalana ja no serà fins el 13 de maig (19h), però també és molt possible que sent entre setmana, si s’escull aquest duel, s’emeti per Esport3, un canal amb menys audiència que TV3. En franja matinal (12h), l’habitual dels partits en obert dels diumenges, només hi ha programat el Bilbao-Girona de la jornada 33. I en la darrera, el Girona-Joventut, podria ser susceptible de ser emès, tot i que encara no hi ha horaris i s’escollirà en funció de l’interès esportiu que hi pugui haver en una jornada amb horaris unificats.
Aquesta temporada ha tornat el bàsquet en obert a Televisió de Catalunya després de deu anys gràcies a l’aposta que ha fet la conselleria d’Esports. A l’estiu s’havia especulat que també hi hauria partits en obert per Televisió Espanyola, una possibilitat que no s’ha acabat donant. La jornada es pot seguir al complet per DAZN, en pagament, i TV3 té en obert un duel de la franja matinal de diumenge.
