Fontajau ja havia tingut tres talls de llum abans del partit
L’Ajuntament va demanar d’urgència un generador, però va arribar tard, amb el partit començat
Malestar a Junts perquè no es troba una solució definitiva
El Bàsquet Girona-Andorra de diumenge va haver-se d’aturar tres vegades per talls de llum però és que abans del partit ja se n’havien produït tres més. La ventada anunciada per tota la jornada va tenir una notable afectació a la ciutat i ja des de primera hora, quan es va obrir el pavelló a les set del matí per començar a fer tots els preparatius, hi va haver incidències elèctriques. Vista aquesta situació l’Ajuntament va optar per demanar d’urgència un generador. La idea era connectar la il·luminació del pavelló a ell per evitar que si fallava la xarxa, els focus s’apaguessin i s’hagués d’esperar vint minuts per tornar-los a tenir a punt (com que tenen 32 anys i són convencionals, és el temps que triguen a obrir-se).
El generador havia d’arribar a quarts d’onze però no ho va fer fins tocades les dotze, amb el partit ja en dansa. Davant la possibilitat que hi hagués talls, es va comunicar a l’ACB la situació però la patronal va dir que el partit havia de començar a l’hora prevista. Esperar el generador hauria volgut dir, a més, retardar l’inici una estona més perquè caldria haver fet els preparatius necessaris per connectar la llum del pavelló a l’aparell.
Una altra possibilitat que hi havia sobre la taula era aprofitar un generador ja existent a Fontajau , més petit, que va lligat amb les fases 1 i 2 dels focus de la pista central (en total són tres). És la llum que s’utilitza en els entrenaments dels primers equips del Bàsquet Girona i l’Spar. Però l’ACB tampoc ho va aprovar i va considerar que per garantir una bona qualitat en la transmissió televisiva, calia tenir tota la instal·lació engegada. El partit, per tant, va arrencar a l’hora (les dotze), amb les tres fases de focus obertes, però ja amb el temor que hi pogués haver un altre tall.
A l’hora de la veritat van ser tres mes. Un al final del primer quart, l’altre a poc d’acabar el tercer i el darrer a 19 segons del final, que es van acabar disputant igualment amb l’enllumenat al mínim per no allargar més l’agonia.
Els problemes elèctrics han sigut habituals aquesta temporada. El dia del Barça, a l’octubre, l’enllumenat va fallar abans del partit. Després coincidint amb la visita del Breogan al desembre, el partit es va aturar 20 minuts per una apagada. La situació s’ha agreujat en les últimes setmanes. L’Spar Girona-Saragossa de Lliga Femenina també va estar aturat gairebé mitja hora fa quinze dies per una apagada, i ara s’hi ha d’afegir la de diumenge. A tot això, aquest curs també ha estat marcat pels problemes amb els marcadors, pel moment, resolts des que es va descobrir un problema en un cable en mal estat.
Discrepàncies al govern
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va apuntar a X diumenge que l’Ajuntament contempla la compra d’un nou SAI que eviti els talls de llum i que mentre no arriba hi haurà un generador a Fontajau per donar servei als partits. És una solució provisional, que no es correspon amb la que voldria el club, que a través d’un comunicat ja exigia també diumenge que s’inverteixi per posar al dia l’equipament.
Tampoc agrada massa la manera de fer de Guanyem a Junts, un dels dos partits que els dona suport a l’equip de govern. Segons ha pogut saber aquest diari, en reunions internes, la portaveu i vicealcaldessa Gemma Geis ja ha expressat el seu malestar per la falta de solucions en aquest tema. Junts considera que per la via d’emergència s’hauria de trobar una solució definitiva, i no posar-hi pedaços. Actuar per la via d’urgència seria la única solució per tenir enllumenat nou el curs que ve.
