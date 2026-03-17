La gran reivindicació dels Grups de Xou avança: els patinadors i patinadores són reconeguts com a esportistes d'alt nivell

Amb l'acord entre la Federació catalana i la Generalitat, podran optar als serveis vinculats a l’alt rendiment esportiu, així com a diferents mesures de suport

El CPA Olot va penjar-se la medalla d'or al Mundial de la Xina.

El CPA Olot va penjar-se la medalla d'or al Mundial de la Xina. / CPA OLOT

Redacció

Redacció

Girona

La gran reivindicació de molts clubs de patinatge artístic com el CPA Olot o el CPA Girona comença a avançar després que la Federació Catalana de Patinatge, que treballa per reforçar el reconeixement institucional d'aquest esport, aprovés ahir un acord perquè els patinadors i patinadores de la modalitat de Grups de Xou puguin entrar dins dels criteris per ser considerats esportistes d'alt nivell a Catalunya. L'acord es va establir entre el president de la Federació, Benjamí Pons, i el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez.

Aquest pas suposa un important reconeixement per a una disciplina amb una llarga trajectòria d’èxits esportius i amb una gran presència dins del patinatge català, en especial els clubs gironins. Els Grups Xou han situat Catalunya com una referència internacional en aquesta modalitat -el CPA Olot és el vigent campió del món-, gràcies al talent dels seus esportistes i al treball constant dels clubs i equips tècnics. Els patinadors i patinadores de Grups Xou podran optar als serveis vinculats a l’alt rendiment esportiu, així com a diferents mesures de suport, entre les quals hi ha ajuts acadèmics i universitaris per facilitar la conciliació entre la carrera esportiva i la formació.

En aquest sentit, Benjamí Pons va destacar que “aquest acord suposa el reconeixement d’una disciplina que, per la seva pràctica, requereix molt talent i que ha donat grans èxits a l’esport català. A partir d’ara podrem treballar amb els esportistes perquè puguin accedir als serveis d’alt nivell”.

Des de la Federació Catalana de Patinatge asseguren que es valora molt positivament aquest progrés, que permet continuar impulsant el desenvolupament del patinatge i oferir noves oportunitats als esportistes de la disciplina. Alhora, afegeixen que la Federació continuarà treballant conjuntament amb les institucions esportives per seguir avançant en el reconeixement i el suport als esportistes, amb l’objectiu de garantir les millors condicions per al seu creixement esportiu i personal.

