Ja hi ha nova data per a la Pujada a peu als Àngels
La cursa, que diumenge es va ajornar per culpa del vent, es disputarà finalment el 12 d'abril
El GEiEG ha anunciat aquesta tarda que la 62a edició de la Pujada a peu als Àngels se celebrarà finalment el diumenge 12 d’abril, després que la prova s’hagués d’ajornar el passat diumenge a causa de les condicions meteorològiques adverses i el fort vent, que impedien garantir la seguretat dels participants. De fet, a Girona, la xifra d'arbres caiguts per la ventada es va elevar a 70.
En aquest sentit, el GEiEG ha reobert les inscripcions per tal d’oferir una nova oportunitat a totes aquelles persones que no van poder aconseguir dorsal en la primera convocatòria. Les places disponibles són limitades i es posaran a la venda fins a exhaurir existències.
Pel que fa als participants que ja estaven inscrits per a la data inicial del 15 de març, l’organització ha confirmat que la seva plaça queda automàticament reservada per al 12 d’abril. No obstant això, serà necessari recollir un nou dorsal, ja que els anteriors han quedat anul·lats. La recollida es farà els dies 9 i 10 d’abril, de 9 a 21 hores, a les instal·lacions del GEiEG de Palau.
Aquelles persones inscrites que no puguin assistir en la nova data podran sol·licitar el reemborsament íntegre de la inscripció. El termini per fer aquesta gestió finalitza el 27 de març. El GEiEG ha detallat que per tramitar la devolució caldrà enviar un correu electrònic a activitats.socials@geieg.cat indicant el nom i cognoms, el DNI i el localitzador de la inscripció.
L’entitat grupista ha treballat en coordinació amb les institucions i els cossos de seguretat per trobar una nova data que permeti disputar la prova amb totes les garanties. La Pujada a peu als Àngels, que es disputa des de 1964, és una de les cites esportives més emblemàtiques del calendari gironí i reuneix cada any centenars de corredors en les seves modalitats competitiva, popular i inclusiva.
