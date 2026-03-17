Pau Navarro i Jan Rosa tornen a la competició després de guanyar el Dakar en Challenger
El pilot de Llagostera i el copilot de Fornells de la Selva estrenen vehicle, el Viking, al Rally Raid de Portugal
Pau Navarro i Jan Rosa tornen a la competició a partir de demà després de guanyar el Dakar en categoria Challenger. El pilot de Llagostera i el copilot de Fornells de la Selva afronten el primer gran examen al Rally Raid de Portugal, que se celebra del 18 al 22 de març i reunirà bona part de l'elit internacional en un recorregut exigent, tècnic i molt complet. La prova portuguesa és l'única cita europea de la disciplina i s'ha consolidat com una carrera estratègica dins del mundial. El seu terreny, amb una combinació de pistes ràpides, zones estretes i navegació constant, obligarà l'equip gironí a mantenir-se sempre actiu, sense marge d'error.
En aquest context, Navarro i Rosa tornen a escena amb l'objectiu de continuar creixent dins del campionat i cridar l'atenció d'un gran equip amb el qual fer un gran salt. “Després de guanyar el Dakar, estem en un punt on tot comença a prendre forma de cara al que ve enguany. Estem buscant un projecte per créixer, amb futur, i en això continuem treballant. La veritat és que estem molt contents amb tot el que ha passat després del Dakar”, explica Navarro.
Sobre el recorregut, el pilot llagosterenc destaca la varietat i exigència de la prova: “Portugal té una mica de tot. Comencem a Portugal, però passem per Extremadura, que és bastant diferent. És una zona amb terrenys entre murs i trams més estrets, on podem tenir bon ritme quan sigui revirat. A en Jan i a mi ens agrada estar actius tota l'estona, tenir molta informació per processar ràpid, així que esperem que sigui una carrera en aquesta línia”.
L'estrena en competició del Viking, el seu cotxe nou
La cita portuguesa tindrà a més un component afegit: serà l'estrena en competició del seu nou vehicle, la qual cosa afegeix un punt d'incertesa al desafiament. Es tracta del Viking, un nou side by side en constant evolució que vol fer-se un lloc davant d'altres projectes consolidats. “Arribem amb un cotxe que farà els seus primers quilòmetres en carrera, així que serà una mica a l'aventura. Haurem d'entendre com funciona sobre la marxa, intentar portar-lo al límit i, sobretot, donar la màxima informació possible a l'equip perquè el projecte continuï creixent. La nostra missió és ajudar amb la nostra experiència”, afegeix Navarro.
Per part seva, Rosa posa en valor el procés d'aprenentatge que estan vivint com a equip i l'evolució que han experimentat en els últims anys: “Al costat d'en Pau ja portem dues temporades en raids. Hem corregut diferents proves, amb diferents cotxes, i tot això ens ha donat un aprenentatge molt valuós. Som joves i necessitem aquesta experiència. El Dakar va ser un gran pas, però sobretot ens ha aportat molt a nivell personal: resiliència, esforç i concentració, que són claus en aquesta mena de carreres”.
Rosa també subratlla el canvi d'escenari respecte al Dakar i com condiciona la preparació: “Portugal és la segona prova del Mundial i l'única a Europa. Canvia totalment el concepte: passem del desert obert a camins més sinuosos, amb vegetació, on el setup de suspensions i frens és diferent. Hem treballat en això i creiem que podem fer un bon paper”.
El copilot també posa el focus en l'estrena del nou cotxe i en l'enfocament amb el qual afronten la prova: “Estrenem el Viking, així que serà una carrera test. Però és una carrera que ens agrada molt i en la qual creiem que podem gaudir. Venim amb bona base i amb ganes de fer-ho bé”.
Amb una participació de primer nivell i un recorregut que exigeix màxima precisió, el Rally Raid de Portugal es presenta com a molt més que una carrera: és el punt de partida real del campionat després d'una prova tan particular com el Dakar. I en aquest escenari, Pau Navarro i Jan Rosa volen demostrar que la seva victòria no va ser casualitat, sinó l'inici d'una nova etapa entre els grans del ral·li raid.
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit
- Salt, Girona i Figueres són al «top 25» estatal en la taxa de robatoris violents
- Napo: «Tenia el talent i les condicions per ser professional; el cap, no»