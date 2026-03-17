Sis municipis gironins acolliran per Setmana Santa el torneig d'handbol Costa Brava Lloret Cup
Uns 120 equips catalans i d’arreu d’Europa jugaran a Lloret de Mar, Anglès, Calonge i Sant Antoni, Palafrugell, Sarrià de Ter i Vilablareix
Les comarques gironines es preparen per acollir, durant la Setmana Santa, la quinzena edició del torneig Costa Brava Lloret Cup d’handbol de base. La inauguració tindrà lloc el diumenge 29 de març a les pistes d’atletisme de Lloret de Mar (22.00 h) i la competició començarà l’endemà al matí i acabarà el dijous 2 d’abril, amb la disputa de les finals.
L’epicentre de l’esdeveniment serà a Lloret de Mar, on s’allotjaran tots els equips, però també hi haurà partits a Anglès (Selva), Palafrugell i Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) i Sarrià de Ter i Vilablareix (Gironès). En total, hi prendran part uns 120 equips de Catalunya, d’arreu de l’Estat -sobretot, el País Basc, València i Canàries- i de països d’arreu d’Europa com Suècia, Noruega, Lituània, Letònia i Polònia. Viran Morros n'és l'ambaixador.
El diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef, ha destacat en la presentació d'aquesta edició la transversalitat del torneig, que compta amb més de 1.500 participants des de categoria alevina fins a juvenil i implica a tres comarques: «És una competició que pertany a tota la nostra demarcació i, en aquest sentit, permet dinamitzar el territori i reforçar la nostra imatge com a destinació turística esportiva de primer ordre».
En aquesta línia, també s’ha referit l’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, que ha posat èmfasi a la col·laboració público-privada que permet organitzar-lo: «Anant tots junts, patrocinadors i institucions, aconseguim un torneig fort, consolidat i estimat que, a més, serveix per iniciar la temporada turística al municipi».
L’organització quantifica l’impacte de l’esdeveniment en un milió d’euros, tenint en compte que les estades seran de gairebé una setmana. En aquest sentit, el sistema de competició està pensat perquè tots els equips disputin un mínim de cinc partits, de dilluns a dimecres. El dijous es reserva únicament per a la finals, que es disputaran majoritàriament a Lloret de Mar, excepte les juvenils, que seran a Palafrugell.
Clàudia Peña, directora del torneig, ha subratllat la fidelitat dels participants: «El 90% dels equips repeteixen presència en el torneig i això vol dir que estem fent bé les coses. A més, el creixement d’equips femenins va en augment cada any. En aquesta edició estem amb un 60% de nois i 40% de noies, i el nostre objectiu seria arribar a la paritat».
Tots els partits que es disputin a Lloret de Mar es podran veure per streaming, així com les finals a Palafrugell. Els resultats es podran seguir en directe a través del lloc web oficial del torneig: https://lloretcup.com/.
Viran Morros i Martina Capdevila
La quinzena edició del Costa Brava Lloret Cup té com a ambaixador Viran Morros. L’exjugador professional, retirat el 2024, va militar en equips de primer nivell (Ciudad Real, FC Barcelona, PSG o Füsche Berlín), amb els quals va guanyar gairebé mig centenar de títols com 3 Lligues de Campions, 10 Lligues i 7 Copes del Rei. Amb la selecció espanyola, va jugar 259 partits i, entre d’altres èxits, va guanyar un mundial, dos europeus i un bronze olímpic.
Morros moderarà una taula rodona que reflexionarà sobre la salut mental en l’esport, que tindrà lloc el dimarts 31 de març al Gran Casino Costa Brava de Lloret de Mar (22.00 h). Hi participarà la psicòloga esportiva Ana Merayo, juntament amb formadors de base de les comarques gironines. «És un tema que hem de cuidar i tenir molt en compte. Cal donar eines a entrenadors i clubs perquè sàpiguen com afrontar- lo», ha destacat.
El torneig tindrà de padrina Martina Capdevila. Nascuda a Granollers l’any 2001, ha jugat tota la seva trajectòria a l’equip de la seva ciutat. La temporada passada, va ser la màxima golejadora de la Lliga espanyola (187 gols) i també la van escollir millor central.
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit
- Salt, Girona i Figueres són al «top 25» estatal en la taxa de robatoris violents
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella