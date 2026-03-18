El Bàsquet Girona celebra la segona trobada del Club Experience

200 partners i col·laboradors s'han reunit a l’Hotel Mas Solà de Santa Coloma de Farners

L'acte d'avui al Mas Solà. / Bàsquet Girona

DdG

Girona

El Bàsquet Girona ha celebrat aquest dimecres 18 de març la segona trobada del Club Experience a l’Hotel Mas Solà de Santa Coloma de Farners, una jornada que ha reunit més de 200 partners i col·laboradors del club, així com membres de la junta directiva, equips esportius i staff tant del primer equip masculí com de l’Spar Girona.

La jornada ha començat amb una activitat participativa de networking, amb l’objectiu de generar sinergies i intercanviar experiències entre empreses vinculades al club. Posteriorment, els assistents han compartit un dinar a peu dret que ha servit com a espai de relació i continuïtat de la trobada.

A continuació, ha tingut lloc l’acte corporatiu, amb la benvinguda institucional i els diferents parlaments, amb la participació del president del Bàsquet Girona Marc Gasol, la CEO del club Stefi Batlle, els entrenadors dels primers equips Moncho Fernández i Roberto Íñiguez, així com representants de patrocinadors com Laura Erra, CEO de Liquats Vegetals, i Francesc Julià, CEO de Kave Home.

Durant el bloc amb patrocinadors, s’ha posat el focus en la relació entre empresa i esport amb qüestions com la rellevància per a una empresa internacional d’establir un vincle sòlid i de llarg recorregut amb un club del territori com el Bàsquet Girona, així com el repte de créixer i aspirar a l’excel·lència sense perdre les arrels i l’essència gironina.

En aquest context, Marc Gasol ha valorat el paper dels patrocinadors en el creixement del projecte, destacant que “és una aliança d’objectius i valors que ens ajuda a professionalitzar el club, a afegir talent i ens ajuda a millorar”.

Mirant cap al futur, el president ha subratllat la importància de consolidar el projecte i el seu impacte al territori, explicant que “primer penso en què som avui per pensar en el demà. Estic content de veure tantes cares avui i cares conegudes que porten anys amb nosaltres. Soc ambiciós amb el futur i espero que en els pròxims anys aconseguim omplir i que el club estigui més a prop de la sostenibilitat i sigui un motor econòmic per a tot el territori”.

L’acte ha comptat també amb l’actuació musical de Queralt Bosch i ha servit per reforçar els vincles entre el club i els seus patrocinadors en un entorn de proximitat i col·laboració.

