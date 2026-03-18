Cruyffisme o barbàrie: així és el número de la revista 'Líbero' pel desè aniversari de la mort de Johan
La publicació, que es podrà adquirir a partir de diumenge amb El Periódico, Regió7 i Diari de Girona, ret homenatge al geni holandès deu anys després de la seva mort
A Johan Cruyff el va venir a buscar la mort el 24 de març de 2016. En plena Setmana Santa. Com tantes altres vegades va ocórrer amb ell, i malgrat que feia temps que lluitava contra un càncer de pulmó, la sorpresa es va imposar. Tenia 68 anys. Amb molt de temps encara per viure i massa per ser explicat. Geni en allò seu, un futbol que va dominar com molt pocs tant des de la pràctica com des de la intel·ligència, la valentia i el sentit comú a la banqueta, Johan va transcendir l’esport per convertir-se en una icona de la cultura popular.
La revista Líbero homenatja l’exfutbolista i exentrenador del Barça i integrant de la Taronja Mecànica holandesa amb un número especial —Cruyffisme o barbàrie— pel desè aniversari de la seva mort. Serà a partir de diumenge 22 de març quan la publicació es podrà adquirir juntament amb El Periódico (7,50 euros més el preu del diari). La resta de capçaleres de Catalunya de Prensa Ibérica (Sport, Regió 7 i Diari de Girona) també distribuiran la revista.
Entre els continguts que inclou Líbero en el seu homenatge a l’entrenador que va portar el Barça des de la banqueta a la seva primera Copa d’Europa a Wembley hi apareixen «El manual cruyffista», de Sergi Pàmies, però també «L’11+6» de David Carabén. El seu pare, Armand Carabén, va ser qui va aconseguir el fitxatge de Cruyff pel Barça l’agost de 1973 gràcies al seu extraordinari poder de convicció.
També parlen sobre la incidència de Johan en la seva vida Jordi Cruyff, actual director esportiu de l’Ajax, el club on va començar a néixer el mite del ‘cruyffisme’. Juan Manuel Asensi, company de Johan en la mítica lliga conquerida pel Barça el 1974 (la del 0-5 al Bernabéu), recorre a la nostàlgia per recordar una època que marcaria la història del club.
Qui ho va viure com a rival, en l’etapa en què Cruyff ja era l’entrenador del Dream Team, va ser Emilio Butragueño. La seva Quinta del Buitre va donar pas a aquell Barça contracultural que acabaria coronant-se amb el gol de Koeman a Wembley, però també amb les Lligues de Tenerife.
Joan Laporta, que encara avui s’emociona quan recorda l’impacte que va tenir Johan en la seva vida, s’afegeix a l’homenatge de Líbero.
