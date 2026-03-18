Un esquiador arriba borratxo a la meta de la Copa del Món: "Va ser molt divertit"
El britànic de 23 anys va anar consumint begudes alcohòliques al llarg dels 50 quilòmetres
Giacomo Leoni Amat
Arribar sa i estalvi a la meta va ser un triomf per a Gabriel Gledhill, l'esquiador britànic de 23 anys que va finalitzar la cursa de la Copa del Món a Oslo en 67a posició i completament borratxo: "Em van oferir molta cervesa i alcohol durant el recorregut, per la qual cosa vaig acabar força borratxo, però va ser molt divertit". El jove esportista no es va esperar a arribar a la meta per celebrar-ho amb un parell de cerveses, sinó que va anar consumint diverses begudes alcohòliques al llarg dels 50 quilòmetres de cursa: "Vaig beure potser cinc xarrups de Jägermeister i entre 10 i 12 cerveses". En la que va poder ser la seva última participació en la prova final d'estil lliure, Gabriel es va prendre la llibertat de completar-la al més pur estil britànic.
Va ser en el moment de ser entrevistat quan el reporter i ell es van adonar que feia mala olor, i que continuava sota els efectes del consum: "Ara vaig una mica borratxo. Ho noto". A més de les begudes alcohòliques, Gabriel tampoc no va rebutjar un got que contenia col·lutori. Abans que pogués comprovar-ho, va ingerir el líquid i va passar gran part de la prova vomitant: “Vaig notar què era al cap de 20 segons i ho vaig vomitar. I després vaig vomitar durant gairebé tot el recorregut. Encara no em crec que algú m'oferís col·lutori”. Això no va ser tot, ja que també va rebre ofertes d'snus, un tipus de tabac humit molt comú als països nòrdics. Malgrat tot, va ser capaç d'arribar a la meta i acabar una cursa estrambòtica en la qual va arribar a veure's superat per les esquiadores de la prova femenina.
Problemes i polèmica
El britànic es va traslladar a Noruega fa cinc anys per poder entrenar-se i disputar la copa del món, però es veurà obligat a tornar al Regne Unit després de no complir els requisits per obtenir la residència. "Aquesta podria ser la meva última cursa aquí, així que vaig haver d'acceptar totes les ofertes de cervesa i alcohol que van fer". Tot i que l'esquí no sigui precisament l'esport més econòmic, Gledhill no compleix el nivell d'ingressos mínims anuals requerits a Noruega, on actualment treballa com a cambrer a la ciutat de Lillehammer: Significaria la fi de la meva carrera. El meu entorn d'entrenament es troba íntegrament a Lillehammer. Si ara me n'he d'anar del país, hauria d'abandonar l'esquí de fons i retirar-me d'aquest esport".
Malgrat atreure simpatia per la seva situació econòmica i originalitat a l'hora de completar la prova, també va ser objecte de crítiques per alguns professionals, tot i que ell va assegurar que en cap moment va posar en perill els altres competidors. Petter Skinstad, expert comentarista de televisió, va ser especialment crític amb l'esdeveniment: "El que va fer va ser molt estúpid i demostra una manca de respecte increïble. Està molt bé portar-se bé amb el públic, però emborratxar-se en una cursa d'esquí i posar en risc la prova femenina és una ximpleria. Li encanta ser el centre d'atenció a les xarxes socials i a la televisió, però l'entreteniment té un límit, i crec que Gledhill el va assolir”.
