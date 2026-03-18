Fer el doblet, l’objectiu «número u» del CG Puigcerdà
L’equip femení del club groc-i-negre fa història amb el primer títol de Lliga després de vèncer per la via ràpida el Majadahonda a la final i ja pensa en la Copa
Marc Llohis
La primera Lliga s’havia de celebrar, com no podia ser d’una altra manera, però després d’una «mica de festa» dissabte a la nit; els actes protocol·laris de diumenge amb la rebuda institucional a l’Ajuntament de Puigcerdà, a més d’una rua plena d’alegria pels carrers del municipi «malgrat el fred que feia»; i gaudir d’un dia lliure dilluns, l’equip de Jaime Bonilla i Salva Barnola va tornar ahir a la feina per començar a preparar l’objectiu «número u» del final d’aquesta temporada: fer el doblet. «Encara ens queda la Copa de la Reina a Jaca el cap de setmana del 28 i 29 de març», recorda el segon entrenador i tota una institució al CG Puigcerdà amb 28 cursos com a jugador i uns quants ja a les banquetes del masculí i el femení.
Barnola assegura que «aquest títol de Lliga és molt important. Fa temps que al club s’està treballant en el projecte del femení, l’equip es va construir fa sis anys amb una aposta clara, i sempre ens havíem quedat a les portes caient a les semifinals. Era el primer cop que arribàvem a la final i la veritat és que ho han bordat. Han fet net, amb un 3-0 davant el Majadahonda i un últim partit, sobretot, molt seriós. Es notava que totes volien el mateix i van remar molt per aconseguir aixecar el títol». El CG Puigcerdà va tancar el seu domini en l’hoquei gel femení estatal amb la seva primera Lliga Iberdrola després de superar per 5-0 el Majadahonda en una final que es va resoldre per la via ràpida (0-3) malgrat que les madrilenyes disposessin del factor pista a favor.
Els dos gols de Paula Giménez, el primer i el tercer, i el de Carla Iglesias en el primer terç del partit ja van obrir el resultat que van completar una altra anotació de la primera i el darrer de Kiera Ohare per fer bo el 0-2 i el 5-6, aquest amb pròrroga, dels dos primers partits de la sèrie, a La Nevera, i van tancar uns play-offs en què les cerdanes també s’havien desfet del Jaca per la via ràpida (2-0).
El conjunt groc-i-negre havia quedat segon de la fase regular de la lliga amb 45 punts, només a sis del Majadahonda, d’una competició de set formacions. Afegeix aquest títol a les dues Copes de la Reina aconseguides en les dues últimes temporades, 2024 i 2025.
«El projecte s’ha anat solidificant de mica en mica. Aquesta temporada, encara podem lluitar per un altre títol i ens prepararem bé per aquesta Copa», insisteix Barnola. Per al tècnic, els èxits del CG Puigcerdà tenen molt «valor» perquè «a diferència d’altres equips com el Majadahona o el Jaca, per exemple, nosaltres no podem entrenar amb tot el grup tres o quatre dies seguits. Som un equip amb una base de jugadores de casa i d’altres de Barcelona o Andorra, a part del reforç de les canadenques. És difícil que es trobin i potser, com a molt, entrenem un cop a la setmana juntes». En aquest sentit, la clau per rendir als partits és la unió que hi ha al vestidor. «Cadascuna sap el seu rol i què ve a fer a l’equip. Les de línia han aportat una dinàmica molt positiva des que es va fer l’equip fa sis anys i hem sabut tocar totes les tecles. Són jugadores que s’han pogut conjuntar. Des de principi de curs ja veiem que anàvem pel bon camí. Hi ha molt bon rollo. Quan les coses van bé al vestidor, també van bé a la pista», valora.
L’últim gran esdeveniment de l’hoquei gel femení arribarà els propers 28 i 29 de març, amb la disputa de la final a quatre de la Copa de la Reina, a Jaca.
Subscriu-te per seguir llegint
