EL PARTIT DEL CAMP NOU

Flick preveu que el Barça haurà de fer "un partit perfecte"

El tècnic alerta sobre un Newcastle "molt físic i molt agressiu en la defensa l’home i ràpid en la transició", i confia en el poder de l’equip a l’Estadi: 12 victòries en 12 partits.

Hansi Flick, en els compassos inicials de l’entrenament d’ahir a la ciutat esportiva. | ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Joan Domènech

Barcelona

L’empat de penal de Lamine Yamal en el minut 90+6 de l’anada (així va agonitzar el Barça a Newcastle) va evitar fa vuit dies que l’equip blaugrana es veiés immers en l’obligació de remuntar una altra vegada una eliminatòria, quan es manté fresc en el record l’intent frustrat de la Copa contra l’Atlètic de Madrid, molt més dramàtic que el que tocaria emprendre contra l’equip anglès, novè a la Premier, sí, però que es presenta després de batre el Chelsea a domicili.

Tan a prop va estar de perdre el Barça que Hansi Flick no ha perdut la por. "Haurem de fer un partit perfecte i intentarem fer-lo", va assegurar, sense tenir-les totes, tot i que no té motius per ser pessimista per molt malament que ho passés el Barça a Sant James Park. Al cap i a la fi, en territori enemic, el Barça va igualar en el primer partit i va guanyar en la lligueta per 1-2.

Físics i agressius

El tercer duel s’emmarca en el Camp Nou, amb 62.000 espectadors, al màxim de la seva capacitat actual, i on el Barça preserva la seva integritat futbolística: 12 victòries en 12 partits, amb 39 gols marcats i 7 encaixats.

"Serà un partit molt dur perquè ells són un equip molt físic i molt agressiu en la defensa a l’home i ràpids en la transició", va ser l’explicació desenvolupada per l’entrenador blaugrana per justificar la seva prevenció. La intensa pressió del Newcastle el preocupa. Així li va jugar l’Atlètic i l’Athletic al Barça i l’equip ho va passar molt malament. El partit no admet marge d’error. Flick ha reforçat "la confiança i la convicció" que han de tenir els seus jugadors amb la pilota quan pateixin l’assetjament d’un futbolista rival i trobin els espais lliures per progressar al camp. "Els hem ensenyat com volem fer-ho", va revelar Flick després de la sessió d’ahir.

Un gol en 10 partits

El tècnic i la plantilla van rebre la visita de Joan Laporta, el president electe, que no exercirà oficialment fins a l’1 de juliol. Flick té l’oferta de renovació del contracte fins al 2028 (l’actual dura fins al 2027), però creu que "no és el moment adequat", enmig de l’eliminatòria de la Champions, per comprometre’s tant de temps.

"Tenim molt temps per endavant i no estic pensant a anar a un altre lloc ni res per l’estil. El Barça serà el meu últim club, la meva última feina", va repetir Flick, més preocupat per encertar l’alineació. Tornaran Lamine Yamal i Eric Garcia, reservats en els dos últims partits, i ha d’optar per Fermín o Dani Olmo al centre del camp tret que ubiqui aquest últim de davanter centre davant les evidents crisis de Robert Lewandowski i Ferran Torres: un gol entre tots dos en els últims 10 partits.

Notícies relacionades

Si Flick opina que el Barça ha de fer un partit perfecte, Eddie Howe es va expressar amb altres paraules. "Necessitarem que tot ens surti a favor. Sabem com de bo que és el Barcelona, no subestimem la magnitud del desafiament, però creiem en nosaltres mateixos", va afirmar l’entrenador del Newcastle.

