El partit de l’Etihad
Un Madrid de ‘Vinícius i Thiagos’
Els blancs passen a quarts amb dos gols del brasiler, el primer de penal en una jugada que va acabar amb Bernardo Silva expulsat
Haaland va empatar abans del final del primer temps, però els de Guardiola no van tenir mai opcions.
El Bayern, ja virtualment classificat, serà el pròxim rival dels blancs
Fermín de la Calle
No hi ha millor medicina per al Reial Madrid que les eliminatòries de Champions. Quan arriba el febrer una dosi de Copa d’Europa el recupera de qualsevol mal. A aquests vuitens arribaven sense Xabi Alonso a la banqueta i amb els d’Arbeloa qüestionats després de la golejada davant el Benfica per enfrontar-se a un City confiat pel seu bon curs a la Premier. Però ha quedat demostrat que els temps de roses de Guardiola a Manchester han acabat. Aquest City és una ampolla caríssima de vi que ha resultat estar picada a l’obrir-la. Al davant Arbeloa va esprémer fins a l’última gota de suor reciclant la recepta d’Ancelotti mentre actualitzava la vella fórmula dels Zidanes i Pavones amb la resultant de Vinícius i Thiagos.
No és habitual veure Guardiola encomanar-se a l’èpica, explorar el costat més emocional dels seus jugadors. "Vull guerrers", va encoratjar en el discurs final. No obstant, a la pissarra va posar més sentit comú que cor. Pep va reordenar el seu onze reforçant el migcamp amb Reijnders i ficant Cherki per Semenyo. Aquest moviment va avançar totes les línies angleses arribant amb facilitat a l’àrea de Courtois, però deixant espai a l’esquena de la seva defensa. I Vinícius, que ho va detectar ràpid, va posar Valverde davant Donnarumma als 40 segons, però el charrúa no va executar bé la vaselina i va perdonar el gol.
La necessitat del City es va traduir en una cascada d’ocasions d’inici. Als dos minuts un xut de Cherki, als quatre va ser Rodri... Però Courtois, sempre Courtois, posava el tancament. Perdia massa ràpid la pilota el Madrid, tot i que amb el pas dels minuts va rebaixar les pulsacions i van guanyar pes Thiago, Brahim i Arda per rebaixar la temperatura del xoc.
Penal, vermella i gol
Rodri governava el joc local sense que ningú el recolzés perquè Arbeloa va prioritzar tancar les línies de passada. I cada recuperació blanca acabava posant a córrer Vinícius. En una, passat el quart d’hora, el brasiler va enviar el seu xut al pal i el seu rebuig va acabar sent rebutjat de zamorana per Bernardo, cosa que va provocar un penal i la vermella al portuguès. Vinícius va marcar i l’eliminatòria es va acabar en aquell minut 21, després que Turpin anés al VAR.
Guardiola passejava resignat per la banda mentre els seus jugadors perseguien fantasmes i els seus centrals patien sense una referència de l’atac blanc a la qual aplicar la marca. Inopinadament el gol va fer que el Madrid, amb la superioritat, es relaxés, i van arribar més ocasions locals. Courtois, sempre Courtois, va evitar l’empat de Haaland segons abans que Vinícius perdonés clamorosament el segon. I en la recta final del primer temps, Doku va guanyar la línia de fons i la va posar enrere perquè Haaland empatés. Un gol que va encendre la seva moixa afició davant un Madrid que arribava molt i perdonava més quan Turpin indicava el descans.
A la segona part el City va tirar més d’orgull que de fe per tancar el Madrid a l’àrea de Lunin, que va sortir per un Courtois que va patir una distensió. Els blancs, malgrat la seva superioritat, no acabaven d’aconseguir la pilota i de jugar amb el rellotge. Passada l’hora Doku va marcar el segon, però el belga va arrencar en fora de joc. Un error enorme dels d’Arbeloa, que permetien una contra del Manchester City en inferioritat, tot i que tot va quedar en un ensurt.
A mitjans del segon assalt Arbeloa va treure al camp Mbappé per rematar el conjunt citizen. El davanter francès s’ha recuperat, pressionat per l’interès del Reial Madrid i el de Nike, que compta amb ell la setmana que ve en l’expedició de la selecció francesa pels Estats Units. Aleshores el Manchester City havia abaixat els braços i Guardiola havia llançat la tovallola traient Rodri, Haaland... N’hi havia prou amb aguantar honrosament l’empat, aguantant amb un menys, i evitar com fos la derrota. No obstant, al final els blancs van donar el cop de gràcia al City amb un darrer gol de Vinícius en el descompte. Un minut abans ja havia marcat el brasiler, però el linier va aixecar la bandera per un mil·limètric fora de joc. A la segona ocasió, Vini no va fallar.
Els d’Arbeloa se citaran ara amb el Bayern Munic –virtualment a quarts després de golejar a domicili l’Atalanta per un rotund 1-6–, amb qui necessiten alguna cosa més que el múscul de Tchouaméni, el desplegament de Thiago i el recorregut de Valverde.
Mbappé i el brasiler han de fer un pas endavant i Arbeloa haurà de treure’s un conill més del barret de copa. El Madrid dels Vinícius i Thiagos continua escrivint la seva història. Diumenge, en el derbi al Bernabéu, la pròxima pàgina.
