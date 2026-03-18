El PSC reclama canviar l'enllumenat de Fontajau per tecnologia LED
Els socialistes alerten que les incidències elèctriques al pavelló ja no són puntuals sinó un problema estructural i demanen una actuació immediata per protegir la imatge de la ciutat
El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona ha reclamat avui "una actuació urgent per resoldre definitivament els talls de llum al pavelló de Fontajau", després que diumenge es tornessin a reproduir els problemes habituals a la instal·lació aquesta temporada amb tres aturades durant el partit Bàsquet Girona-Andorra. Abans ja hi havia hagut problemes en l'Spar Girona-Saragossa (aturat a menys de dos minuts del final per una apagada), i també en el Girona-Breogán de la lliga ACB el desembre passat (vint minuts aturat a la segona part perquè se'n va anar la llum i calia esperar que els focus, que tenen més de trenta anys, tornessin a encendre's). Igualment, el dia del Barça, l'octubre passat, se'n va anar la llum un parell de cops abans del partit.
La resposta de l'equip de govern a totes aquestes incidències ha sigut, fins ara, més aviat tèbia. De moment, segons va explicar l'alcalde Lluc Salellas a la xarxa X, s'adquirirà un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) que eviti les apagades en cas de microtalls en el subministrament elèctric, però els socialistes entenen que és "una mesura transitòria que no resol el problema principal". Per al PSC, aquests episodis evidencien que el problema no és puntual si no estructural i està relacionat amb l’obsolescència del sistema d’il·luminació del pavelló. I per a això entenen que la solució més immediata i efectiva és la substitució dels focus actuals per tecnologia LED, "que permetria evitar aquest tipus d’interrupcions i millorar alhora l’eficiència energètica de la instal·lació".
Il·luminació obsoleta
“El que està passant a Fontajau té una causa molt clara: el pavelló funciona amb un sistema d’enllumenat antic que, davant d’un microtall de subministrament, deixa el pavelló completament a les fosques” ha explicat el regidor Àngel Martínez. “I el pitjor és que els focus actuals necessiten refredar-se abans de tornar-se a encendre, cosa que obliga a interrompre els partits durant vint minuts". Segons els socialistes, aquesta situació perjudica directament els clubs, els equips visitants i l’afició, i acaba projectant una imatge negativa de Girona en competicions d’àmbit estatal i internacional. Aquest mateix curs també hi ha hagut problemes amb els marcadors (de moment resolts, però que per exemple van endarrerir una hora un duel d'Eurolliga de l'Uni), amb la caldera, i amb els degoters.
La situació també ha provocat ja discrepàncies al mateix equip de govern. De fet, Junts no està massa d'acord en com s'està gestionant aquest tema i també seria partidari d'actuacions urgents i definitives. En aquest sentit, en reunions internes del govern, la portaveu Gemma Geis ja ha expressat el seu malestar. El PSC recorda que el pressupost municipal ja preveu diverses partides destinades a la millora d’equipaments esportius que podrien utilitzar-se per afrontar aquesta actuació amb rapidesa, com els 485.369 euros del Pla de Millora d'equipaments esportius i els 865.000 euros del Pla de xoc d’equipaments esportius, a més dels romanents del pressupost anterior que es poden mobilitzar durant aquest exercici.
El PSC defensa que tot plegat s'hauria d'activar per la via urgent per presentar aviat un calendari d'actuació. La raó és que aquesta és l'altra. Mentre es deixa passar el temps sense una actuació contundent, poder disposar d'un pavelló adaptat lumínicament per a la temporada que ve es fa cada vegada més complicat. “Fontajau és una de les principals instal·lacions esportives de Girona i no pot continuar funcionant amb un sistema obsolet que deixa el pavelló a les fosques”, ha conclòs Martínez. “La ciutat, els clubs i l’afició mereixen un pavelló a l’alçada".
