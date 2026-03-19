El partit del Johan Cruyff
Un Barça pacient s’assegura una nova final de Copa
Les blaugrana van doblegar un competitiu Badalona, que va aguantar fins a l’últim minut del primer temps. Després, les blaugrana van arrasar.
Laia Bonals
Semblava que només feia falta esperar i el Barça va tenir la paciència per aconseguir el bitllet a la final de la Copa de la Reina. Li va costar marcar fins a l’últim sospir del primer temps, però amb la diana d’Alexia el conjunt blaugrana es va sentir més còmode. Va segellar una classificació que va espatllar el somni d’un Badalona Women (4-1) que va plantar cara al totpoderós.
Hi havia cert punt de calma al Barça. Les blaugrana, tot i no trobar porteria amb facilitat, se sabien superiors, convençudes que en qualsevol moment arribaria el gol per decidir el duel. Però els minuts passaven i res. Alguna ocasió comptada, algun contraatac aprofitat per posar un altre ritme al partit, però a penes un degoteig insistent però poc eficaç. El Badalona ho va provar només pensant en l’oportunitat que tenia davant i ho va intentar amb Irina Uribe. L’esfèrica va acabar desviada, com passaria en les següents ocasions al conjunt de Marc Ballester.
Muralla oberta
Les de Pere Romeu van provar de batre la jove portera del conjunt badaloní, Carla Andón, que amb tan sols 19 anys debutava a les semifinals de la Copa de la Reina. Sens dubte, molta pressió i una mica d’ansietat en una estrena tan delicada i amb tant en joc. Va aguantar els envits, algun amb més dubtes que d’altres, però es va fer forta sota els pals i va aturar les arribades del Barça. Només Alexia Putellas va poder superar-la amb el que havia de ser el primer gol blaugrana, però la diana va acabar anul·lada per fora de joc de la capitana.
En l’últim sospir de la primera part, ho va tornar a provar i aquesta vegada sí que va comptar. La Reina, que va empènyer una passada preciosa de Patri des de la línia de fons, va trencar l’empat. Amb avantatge en el marcador, el Barça ja no es va inquietar. Va anul·lar completament un Badalona que es va quedar a més sense forces i ja no revertia el perill del primer temps. Més manso, l’eliminatòria va continuar decantant-se a favor de les de Pere Romeu.
Al voltant de l’hora de partit, Vicky López va tornar a colar-se per la banda i va centrar l’esfèrica on Ewa Pajor ja l’esperava. De camí, va xocar amb el braç de Maria Llompart, que va acabar per rebutjar l’esfèrica. Després d’una revisió eterna, la col·legiada va donar per vàlid el penal que ja havia assenyalat i va ser Alexia qui el va anotar (2-0).
Romeu va donar entrada a Kika Nazareth, que va necessitar només 5 minuts per firmar el tercer amb una autèntica obra d’art. El Barça no va poder acabar amb la porteria a zero. A 11 minuts del final, Chamorro va aconseguir el gol de l’honor per al Badalona, que fins i tot va veure com Ewa Pajor posava el definitiu 4-1 al lluminós i marcava en vermell una nova data en el calendari blaugrana: 16 de maig a l’Estadi de Gran Canària, la final de la Copa de la Reina un any més. Allà s’enfrontarà amb l’Atlètic de Madrid, en la reedició de la final de la temporada passada.
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Girona dubta que la ciutat estigués només amb alerta 2 de 6 per vent el passat diumenge