Carla Bagudà: Una altra gironina al March Madness, el gran torneig del bàsquet universitari americà
La pivot, exBàsquet Girona i GEiEG, és una de les dotze jugadores espanyoles que aquest mes disputaran la competició que resol la NCAA, que mou masses
Debuta avui amb Samford contra Southern després de guanyar la seva conferència i convertir-se en un dels 68 millors equips del país
El March Madness és el torneig més esperat del bàsquet universitari dels EUA. Un fenomen que mou milers d’aficionats, que omple imnensos pavellons i que gràcies al seu trencador format aixeca passions. És la resolució de la NCAA, una competició que reuneix 68 equips representants d’universitats de tot el país que es van eliminant entre sí a partit únic durant tres setmanes. Aquesta mitjanit, hora catalana, hi debutarà, per exemple, Samford, amb la pivot gironina Carla Bagudà al roster, amb un enfrontament contra Southern que es jugarà al Colonial Life Arena de Columbia.
L’exjugadora del Bàsquet Girona, campiona de Catalunya júnior la temporada passada i sisena a l’estatal, ha començat aquest curs els seus estudis de Business (una mena d’Economia i Empresa) en aquesta universitat privada d’Alabama. Samford va ser la que més la va convèncer a ella i a la seva família i també la que va apostar fort per oferir-li una beca. D’aquesta manera, amb 18 anys, s’està formant esportivament i acadèmica a més de 7.000 quilòmetres de casa, en una aventura que, segons el seu pare, Josep Maria Bagudà, la té «entusiasmada». Ell mateix ahir a les vuit agafava un vol per no perdre’s detall del partit d’avui, caixa o faixa, per seguir en competició.
Samford ha arribat al March Madness perquè va guanyar la seva conferència. I això que la lliga regular l’havia tancada a mitja taula, amb un balanç de setze triomfs per divuit derrotes. Però en les eliminatòries posteriors ho van guanyar tot i, gràcies al seu títol, són un dels 68 equips que lluitaran pel torneig nacional.
Quatre jugadores d’aquell Bàsquet Girona junior, de la generació de 2007 que va enlluernar la temporada passada, han fet el salt aquest curs al bàsquet universitari americà. Bagudà és una, i la que ha aconseguit arribar al March Madness. També ho van fer Aina Cargol (University of San Francisco) i Berta Pagès (Casper College) i Jana López (Northeast Community College, Hawks). En temporades anteriors també havien canviat Fontajau per una universitat americana Clàudia Acín (Liberty WBB Virginia, que va jugar el March Madness de 2025) i Emma Walters (Indiana Tech University), nascudes el 2005. Es dona la circumstància que Carla Bagudà, que abans també s’havia format al GEiEG, va debutar amb el primer equip de l’Spar Girona l’11 de setembre de 2024, a Platja d’Aro, en un amistós contra el Castelló. També ho va fer aquell dia Paula Acín, germana de Clàudia.
Per a Bagudà no se li ha fet gens de nou viure als EUA. Ja ho va fer fa uns anys quan va marxar de Girona per estudiar en un institut americà a Illinois quan tenia 15 anys. «És una pivot molt defensiva, que va bé al rebot, i ha estat jugant 15/16 minuts de mitjana», explica el pare. La gironina és de les poques jugadores de fora dels EUA de l’equip, també hi ha una noia d’Israel. «Fan molt bona pinya entre totes», explica Josep Maria Bagudà, que per Nadal ja havia visitat la filla, amb la resta de la família, a Birmingham (Alabama), la ciutat on viu i estudia. De moment el bàsquet li ha permès experiències inoblidables i compaginar-ho amb els estudis. Avui en tindrà una altra per explicar.
Subscriu-te per seguir llegint
