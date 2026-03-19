Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
creuer Palamós - BalearsAlicia Kopfpressupostos Catalunyavent Gironaincendi GironaGirocleta SaltBarça - Newcastle
instagramlinkedin

JOCS OLÍMPICS

El Govern reconeixerà les cotitzacions dels olímpics des de 1980

Carlos Viver, feliç al costat dels cèrcols olímpics / INSTAGRAM

Sergio R. Viñas

Madrid

Els herois olímpics que no es podien jubilar ho podran fer ben aviat. El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha complert la promesa que va fer el Govern als que van ser esportistes entre els 80 i 90, llançant el projecte de reial decret que permetrà que la Seguretat Social reconegui els seus anys en l’esport com a cotitzats.

L’origen del conflicte era la legislació que regia l’activitat dels esportistes professionals als anys 80 i 90. No se’ls permetia cotitzar a la Seguretat Social, ja que no eren legalment professionals, sinó "amateurs compensats", en línia amb la filosofia olímpica de no permetre la participació d’esportistes professionals en els Jocs Olímpics.

Ara, unes quantes dècades després, aquests esportistes han arribat a l’edat de jubilació o estan a punt de fer-ho. I molts van topar amb el problema de no tenir prou anys cotitzats per accedir a una pensió mínima, malgrat haver dedicat molts anys a competir per a clubs i seleccions espanyoles de tot tipus. El futbol era l’únic esport que no patia aquest problema.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
