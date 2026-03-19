Moeve Fútbol Zone 1x18: la jornada 29 de LaLiga i focus en el derbi madrileny
Moeve Fútbol Zone torna avui, 23 de març, amb un nou programa centrat en l’anàlisi de la jornada a LaLiga EA Sports, Liga F Moeve i Liga Hypermotion, amb especial atenció al derbi madrileny i als punts clau de la jornada 29 del campionat
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que posa sobre la taula les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, encarregat d’analitzar com queda la classificació, els resultats del cap de setmana i el calendari de les principals competicions.
La jornada 29 i el derbi, a debat
El bloc central del programa posa el focus en LaLiga EA Sports, amb la participació del periodista Eloy Lecina i de l’entrenadora i comentarista Juli Garcia, que analitzen en profunditat el que ha deixat la jornada 29. A més, el programa connecta amb Rubén Uría per abordar totes les claus del derbi madrileny del cap de setmana, un dels partits més destacats de la jornada.
Com és habitual, es recupera la secció “Unpopular Opinion”, on els tertulians comparteixen les seves opinions més controvertides sobre l’actualitat futbolística, aportant un punt de debat més directe i sense filtres. El bloc es completa amb la intervenció de Jordi Roura, del Diari de Girona, que ofereix les claus del partit entre Osasuna i Girona.
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
Liga Hypermotion i anàlisi des de dins
El programa també dedica espai a la Liga Hypermotion, amb Mario Jiménez, que repassa la jornada 31 i desgrana les principals claus de la categoria. A més, a l’espai de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Paco Cabrera, de La Provincia, analitza l’enfrontament entre Las Palmas i Sporting de Gijón.
Liga F i LaLiga Genuine Moeve
En clau femenina, Maria Tikas repassa la jornada de La Liga F Moeve i destaca els tres millors gols del cap de setmana. L’espai “Futbol per a tothom” torna a centrar-se en LaLiga Genuine Moeve, amb Blanca Sánchez, que presenta la segona història de la fase celebrada a Gijón, amb l’afició com a protagonista.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira repassa el més viral del cap de setmana: imatges destacades de la jornada, el vídeo a peu de carrer i les respostes més cridaneres dels aficionats a la pregunta llançada des del compte de SPORT a la xarxa social X. Un programa que combina anàlisi, debat i actualitat per repassar tot el que deixa el cap de setmana futbolístic.
