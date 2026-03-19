Punt final a la gran ratxa de l’Olot al Municipal

El conjunt entrenat per Roger Vidal va caure a casa 335 dies i 14 partits després

L’equip garrotxí, després de la derrota de dissabte.

L’equip garrotxí, després de la derrota de dissabte. / UE Olot

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Municipal d’Olot ha viscut en l’alegria durant 335 dies, el temps que ha passat entre la derrota del 13 d’abril de l’any passat contra l’Europa i la patacada de dissabte contra el Torrent. Durant aquest període de temps, el conjunt de Roger Vidal ha obtingut set victòries (5-2 al Terrassa, encara el curs passat, 1-0 a l’Eivissa, 2-1 a l’Atlètic Lleida, 2-1 al Girona B, 2-0 al Castelló B, 1-0 al Poblenc i 3-0 a l’Andratx) i ha lligat set empats (1-1 contra el Terrassa, 0-0 amb el Porreres, l’Alcoià i el Reus, 1-1 amb l’Atlètic Balears, 2-2 davant del Sant Andreu i altre cop 0-0 contra l’Espanyol B).

D’altra banda, el lateral de Sant Joan Despí, Víctor Maffeo, va ser intervingut amb èxit de la lesió al lligament encreuat anterior i menisc.

