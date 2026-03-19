Punt final a la gran ratxa de l’Olot al Municipal
El conjunt entrenat per Roger Vidal va caure a casa 335 dies i 14 partits després
El Municipal d’Olot ha viscut en l’alegria durant 335 dies, el temps que ha passat entre la derrota del 13 d’abril de l’any passat contra l’Europa i la patacada de dissabte contra el Torrent. Durant aquest període de temps, el conjunt de Roger Vidal ha obtingut set victòries (5-2 al Terrassa, encara el curs passat, 1-0 a l’Eivissa, 2-1 a l’Atlètic Lleida, 2-1 al Girona B, 2-0 al Castelló B, 1-0 al Poblenc i 3-0 a l’Andratx) i ha lligat set empats (1-1 contra el Terrassa, 0-0 amb el Porreres, l’Alcoià i el Reus, 1-1 amb l’Atlètic Balears, 2-2 davant del Sant Andreu i altre cop 0-0 contra l’Espanyol B).
D’altra banda, el lateral de Sant Joan Despí, Víctor Maffeo, va ser intervingut amb èxit de la lesió al lligament encreuat anterior i menisc.
