TV3 es justifica: «L’elecció dels partits és competència només de l’ACB»
3Cat assegura que abans que s’acabi la lliga regular oferirà tres duels més del Bàsquet Girona i que va intentar passar a la tarda el de diumenge contra l’Andorra per no haver-lo de relegar a Esport3
El Bàsquet Girona, tal i com denunciava aquest diari dimarts, és a la cua dels partits de la Lliga Endesa televisats en obert per TV3 els diumenges al migdia. Aquesta temporada només n’hi han ofert cinc, l’últim, el de diumenge contra l’Andorra, relegat a més a Esport 3 perquè es va prioritzar el Deportivo-Barça de la Lliga F al canal principal. És l’equip que menys ha aparegut i, almenys fins la jornada 29, no ho tornarà a fer, en un rànquing liderat pel Joventut (11) i Barça i Lleida (9) fins a aquella data de finals d’abril.
Televisió de Catalunya es defensa, però, argumentant que «l’elecció dels partits televisats per 3Cat és competència només de l’ACB, d’acord als seus compromisos amb l’operador principal de pagament i als calendaris dels equips que disputen competicions europees». Segons la seva versió «a principi de temporada, l’ACB va comunicar a 3Cat tot el calendari de partits i l’ha confirmat jornada a jornada, amb una única variació en la jornada 3 en que no es va poder emetre l’Andorra-Girona per no estar disponible el pavelló».
A partir d’aquí, segons expliquen fonts de 3Cat, «la voluntat manifestada per l’ l’ACB és que a final de cada temporada hi hagi el màxim equilibri possible amb el número de partits de cada equip català tenint en compte tots els condicionants que es donen i que sempre, que sigui possible, és prioritzi l’elecció d’un partit entre clubs catalans». A l’hora de la veritat, però, fins ara TV3 només ha fet el Girona-Barça i els dos partits contra el Lleida. A la primera volta les visites a Manresa i Badalona es van quedar sense transmissió en obert. I en la segona tampoc es va retransmetre el duel al Palau Blaugrana.
En aquest sentit, 3Cat revela que «abans d’acabar la temporada regular, el calendari de transmissions de l’ACB té previst tres partits més del Bàsquet Girona per 3Cat», que a falta de confirmació serien el Girona-Manresa, el Bilbao-Girona i el Girona-Joventut de les tres últimes dates. Si fos així s’haurien emès vuit partits del Bàsquet Girona per 3Cat, sis a casa i dos a fora.
El partit contra l’Andorra
L’accidentat partit de diumenge contra l’Andorra és, de moment, l’últim que s’ha pogut veure en obert per 3Cat. I va acabar relegat a Esport3 perquè TV3 oferia el Barça de futbol femení. Segons això, Televisió de Catalunya apunta que «quan es va fer l’acord, ja es va comunicar a l’ACB que en certes jornades hi podria haver la coincidència amb la Lliga F en base a un acord anterior. En altres jornades passades, 3Cat va aconseguir moure alguns partits de la Lliga F a d’altres franges però en aquesta ocasió no va ser possible».
En aquest mateix sentit, 3Cat també explica que «en el seu moment es va demanar a l’ACB poder moure l’horari del Bàsquet Girona-Andorra a la franja de la tarda però no va ser possible pel fet que la finestra de l’obert permesa per l’operador de pagament (DAZN) és només els diumenges al migdia». Els partits en obert han tornat aquesta temporada a Televisió de Catalunya gràcies a l’aposta de la Conselleria d’Esports, dotze anys després que se n’haguessin perdut els drets. A l’estiu es va esgotar el contracte de l’ACB amb Movistar+ i es va optar per canviar d’operador de pagament per passar a DAZN. Això va obrir la finestra al retorn dels duels en obert. També s’havia especulat que n’hi podria haver per TVE però aquest extrem no es va acabar donant. Aquesta és la millor temporada del Bàsquet Girona en quatre anys a l’elit. Marxa desè, amb un balanç equilibrat d’11-11.
