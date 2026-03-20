Eric Surís avisa de la dificultat del partit contra el Salou malgrat ser el cuer de la Lliga
Surís treu pressió a l’equip de cara al partit d’aquest dissabte contra el cuer Salou
El Sol Gironès Bisbal Bàsquet té aquest dissabte «una nova oportunitat» de deixar la permanència pràcticament segellada en la visita del cuer Salou al Pavelló Vell (18.10 h). Eric Surís, però, va optar per la precaució en la roda de premsa prèvia i va rebaixar les expectatives per no cantar victòria abans d’hora. «El Salou és un equip totalment diferent. És l’últim classificat, però això no vol dir que el partit s’hagi de guanyar sense aparent esforç. No és així. Han canviat pràcticament tot l’equip, més encara que nosaltres, i ara mateix estan jugant molt bé. Tots els paràmetres indiquen que estan a un gran nivell competint tots els partits. Vénen de fer una segona volta molt interessant i, segurament, aconseguint menys victòries de les que per la seva situació necessitaven. És un equip duríssim, molt potent, que en situació normal seria de mitja taula-alta. Haurem d’estar molt bé perquè han canviat de la nit al dia. Tenen un repertori molt ampli de jugadors, una plantilla molt compensada i equilibrada», va valorar l’entrenador.
Després de dues derrotes seguides contra el Castelló (81-83) i Saragossa (81-74) en encontres que es van escapar a l’últim moment, Surís va deixar clar que «la nostra obsessió és el treball diari i competir a tots els partits per arribar en disposició de guanyar-los. No és una cosa que sigui especial per nosaltres, al contrari. Crec que ens ha passat poc pel que està sent la dinàmica de la Lliga. Molts partits es decideixen als últims segons. És la tònica de la Lliga, que s’ha anat igualant molt a mesura que ha anat avançant, i s’està notant molt en aquesta segona volta».
La recta final del curs
Quan queden cinc jornades per acabar la lliga regular, el tècnic bisbalenc va dir que «hem de veure-ho en positiu. És una nova oportunitat que tenim per jugar al Pavelló Vell amb la nostra afició i d’aconseguir una victòria. Queden cinc jornades, hem de començar a mirar la classificació, però segur que tots els equips que tenim per sota es canviarien per nosaltres. Hem de gaudir i treballar en el dia a dia». En aquest sentit, va treure la pressió d’haver de guanyar sí o sí als jugadors: «No penso que els resultats ens posin pressió. Al final, la pressió ens l’hem de posar nosaltres mateixos als entrenaments per intentar aixecar el llistó amb tots els alts i baixos que hem passat durant la temporada. Queda molt. Estem en la recta final, però en cinc partits pot passar de tot, sobretot, si els competeixes. Qui diu que no podem guanyar els cinc o perdre’ls tots? D’una cosa a l’altra pot canviar molt tot. Hem de centrar-nos en nosaltres mateixos i en aquest partit tan difícil que tindrem contra el Salou».
