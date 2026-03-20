Ernesto Valverde anuncia que no seguirà a l'Athletic la pròxima temporada després de la derrota a Montilivi
El tècnic assegura que és una decisió "que he madurat des de fa temps"
Ernesto Valverde ha anunciat aquest divendres que no continuarà entrenant l'Athletic la pròxima temporada, una decisió consensuada amb el club i madurada "des de fa temps" que es fa pública just abans d'entrar en el tram final del curs, i després de la dura derrota del passat dissabte a Montilivi (3-0), amb l'equip centrat en els 10 últims i decisius partits de LaLiga.
"Hola a tots i a totes. Aquesta compareixença és per anunciar que la temporada que ve no seré l'entrenador de l'Athletic, que és una decisió que he madurat amb el temps i des de fa temps, que també està parlada amb el club i la volia compartir amb vosaltres", explica el Txingurri en un vídeo publicat als canals oficials del club.
Valverde va remarcar que ara queden deu partits de lliga "importants", començant pel d'aquest diumenge contra el Betis. "Deu partits en els quals volem aconseguir els nostres objectius, en els quals tenim molt a guanyar, en els quals ho donarem tot i que, indubtablement, si estem tots junts ho podem aconseguir, sens dubte", conclou.
Més de 500 partits
El tècnic extremeny deixarà el club bilbaí sent l'entrenador que més vegades ha dirigit als lleons en la història i complirà els 495 partits aquest diumenge contra el Betis, per la qual cosa finalitzarà el seu periple a la banqueta de San Mamés amb més de 500 encontres a l'esquena.
És la seva tercera etapa al capdavant de l'equip (2003-05, 2013-17, 2022-26), el seu desè any entrenant l'Athletic, completant una trajectòria repleta d'èxits esportius, entre els quals destaquen dos títols: la Supercopa de 2015/16 i la Copa de 2023/24, que va suposar que el conjunt bilbaí pogués treure de nou La Gabarra després de 40 anys.
A aquesta fabulosa trajectòria com a entrenador cal sumar-hi la seva etapa de jugador, sis temporades entre 1990 i 1996 en les quals va disputar 188 partits i va marcar 50 gols.
El club va apuntar que, una vegada conegut l'anunci que Valverde no seguirà el pròxim curs, el comiat de la "llegenda viva de l'Athletic Club" tindrà lloc "més endavant, al final de la temporada".
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Les manifestacions dels docents gironins, en directe: la protesta es trasllada a la seu de la Generalitat
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú
- Detenen dos fugitius internacionals a les comarques de Girona: un reclamat per homicidi a Vilablareix i un narco a Blanes