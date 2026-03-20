Josué Canales es queda fora de les semifinals del Mundial d'Atletisme en Pista Coberta

L'atleta gironí liderava els quarts de final dels 800m, però s'ha bloquejat i als últims metres ha caigut fins al cinquè lloc

Una foto d'arxiu de Josué Canales competint. / ANDRES MARTINEZ CASARES/EFE

Tatiana Pérez

Josué Canales ha quedat fora de les semifinals del Mundial d'Atletisme en Pista Coberta de Torun (Polònia), després de finalitzar en el cinquè lloc als quarts de final amb un temps d'1:47.30. L'atleta gironí era un dels favorits, defensant el bronze aconseguit l'any passat, però s'ha bloquejat en els últims metres i, tot i liderar bona part de la carrera amb bon ritme i comoditat, s'ha vist superat en la recta final i acabat cinquè en la seva sèrie, cosa que no li ha servit per optar a colar-se a les semifinals per temps.

Mor als 86 anys l'actor Chuck Norris

La dansa urbana se cita al Festival SÓC de Torroella de Montgrí

Arbúcies recupera el pas de la Volta a Catalunya quaranta anys després

Els gironins que es declaren insolvents creixen un 22% durant el 2025 i gairebé 1.200 demanen ajuda als jutjats

Blanes instal·la «hotels d’insectes» per frenar plagues i guanyar biodiversitat

Les cues per l'accident a l'AP-7 a Pont de Molins

Los hospitales de concesión administrativa logran en un estudio resultados comparables o superiores a los de gestión directa

Vidreres declara Can Deulofeu Bé Cultural d’Interès Local

