Josué Canales es queda fora de les semifinals del Mundial d'Atletisme en Pista Coberta
L'atleta gironí liderava els quarts de final dels 800m, però s'ha bloquejat i als últims metres ha caigut fins al cinquè lloc
Josué Canales ha quedat fora de les semifinals del Mundial d'Atletisme en Pista Coberta de Torun (Polònia), després de finalitzar en el cinquè lloc als quarts de final amb un temps d'1:47.30. L'atleta gironí era un dels favorits, defensant el bronze aconseguit l'any passat, però s'ha bloquejat en els últims metres i, tot i liderar bona part de la carrera amb bon ritme i comoditat, s'ha vist superat en la recta final i acabat cinquè en la seva sèrie, cosa que no li ha servit per optar a colar-se a les semifinals per temps.
