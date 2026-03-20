L'Atlètic Club Lloret denuncia que l'Ajuntament prioritza el turisme esportiu per davant de la mainada del club
L’Atlètic Club Lloret denuncia que ha de suprimir molts entrenaments de 16h a 17h perquè el consistori «lloga el camp» a equips estrangers
L’Atlètic Club Lloret ha decidit alçar la veu i denunciar la gestió per part de l’Ajuntament de Lloret de Mar de les instal·lacions del camp de futbol del Molí, on entrenen i juguen diàriament els seus més de 350 jugadors i jugadores. «En els darrers mesos, la franja horària de 16:00h a 17:15h s’està cedint de manera reiterada a activitats de turisme esportiu, principalment per a equips estrangers que visiten el municipi», es queixa l’entitat en un comunicat on fa evident el «malestar entre les famílies» perquè «aquesta situació està provocant que molts nens i nenes del nostre club es quedin sense poder entrenar amb normalitat, trencant la seva rutina esportiva».
Segons Tito Fornaguera, president de l’Atlètic Club Lloret, la problemàtica està afectant els equips d’infantil i cadet. És a dir, una norantena de futbolistes. «Al principi de la temporada vam pactar amb l’Ajuntament que retallés la franja destinada al turisme esportiu, que a priori era de 9:00h a 17:00h, fins les 16:00h perquè el nostre club, com Lloret en general (amb uns 43.000 habitants), ha crescut molt en els darrers anys i ens fan falta més hores per a què tots els equips pugin entrenar. Des de fa uns mesos, però, l’Ajuntament ha fet marxa enrere i cada setmana rebem un correu que ens avisa que no podrem disposar del camp fins les 17:00 h. La setmana que ve, per exemple, dels cinc dies que hi ha de dilluns a divendres n’hi haurà quatre que no podrem entrenar de 16:00h a 17:15h. Quatre! A part de perjudicar a la mainada, que cada dos per tres veu com s’anul·len els entrenaments, això també ens està afectant a nivell de resultats. No sabem què fer... Estem desesperats», exposa Fornaguera.
Des de l’entitat lloretenca lamenten que els infantils i cadets s’hagin de quedar sense entrenar perquè «l’Ajuntament lloga el camp i, com a club, no tenim més opcions d’entrenar en un altre horari perquè totes les franges estan ocupades. El camp està ple». «Els pares estan indignats. Apunten els seus fills a futbol i es troben que cada setmana s’han d’anul·lar els entrenaments. El més greu de tot plegat és que es tracta d’un camp municipal, públic, i està pensat per a la mainada del poble. Els lloretencs i lloretenques l’hem pagat. En quin moment ens hem quedat sense poder-lo fer servir perquè es lloga a equips estrangers? De debò som Lloret Vila Esportiva? Per a qui?», apunta el president.
En aquest sentit, l’Atlètic Club Lloret entrarà una moció com a entitat perquè es porti a debat al pròxim ple del consistori. «Els pares volen anar-hi. No té cap mena de sentit que prioritzin el turisme esportiu per davant dels nens i nenes del municipi. Un ajuntament amb un pressupost de més de 100 milions d’euros per al 2026 pot estalviar-s’ho. L’únic que demanem és que no es vengui el camp a aquella hora», diu Fornaguera.
De moment, el club ja ha hagut de suspendre 38 entrenaments aquesta temporada per cedir el camp a forans i reclama «mesures immediates». «No rebutgem el turisme esportiu, però cal trobar un equilibri que no perjudiqui les entitats que treballem dia a dia», conclou Tito Fornaugera.
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona