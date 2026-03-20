Nikola Maric, dubte al Bàsquet Girona per al partit contra el Baskonia, segons Moncho Fernández
El pivot no s'ha entrenat en tota la setmana per unes molèsties a l'espatlla però el tècnic confia poder-lo tenir a disposició a Vitòria
Nikola Maric és dubte al Bàsquet Girona per la visita de diumenge al Baskonia (17h). Ho ha explicat aquest matí en la prèvia el tècnic Moncho Fernández, que, tot i això, confia poder-lo tenir a disposició encara que no estigui al 100%. "La setmana ha sigut una mica rara, Maric no ha pogut entrenar-se i només hem tingut Geben en la posició de cinc, hem hagut d'usar jugadors no habituals en aquest lloc. Sense Juan, que segueix en el procés de recuperació, ni Maxi, ha sigut una setmana complicada. La millora de Juan va lenta, és un jugador que per la seva polivalència és important per nosaltres. I Maxi, un cop ja ha passat pel quiròfan, es troba en les primeres setmanes de recuperació, que serà llarga. i només ha de pensar en el treball que ha de fer amb els fisioterapeutes i poc més".
Sobre Fjellerup ha detallat també que "anímicament està bé, la incertesa és el pitjor que pot passar quan tens una lesió. Ara necessita tenir el focus en la recuperació, una feina de dia a dia. Ell és molt constant i molt treballador. El meu missatge ha sigut desitjar-li sort, que es recuperi aviat, i que aquí l'estarem esperant", ha afegit Moncho Fernández.
Per tot plegat, l'entrenador del Bàsquet Girona manté que un fitxatge seria interessant per cobrir les necessitats de l'equip, un cop confirmat que Fjellerup ha dit adeu a la temporada. "L'arribada d'un jugador estaria bé, però la meva filosofia és treballar amb els que tenim aquí. Intentar trobar solucions dins l'equip. El club, com tots els de la lliga, treballa i mira de trobar solucions, però nosaltres no marquem els tempos ni com funciona el mercat. No és fàcil. Com a entrenador el millor és posar el focus en el que tenim, el club té gent molt preparada per fer aquesta feina, que s'està fent", ha apuntat Moncho.
Elogis a l'equip U22
En aquest sentit, ha aplaudit l'ajuda dels jugadors de l'equip U22: "ara mateix són molt necessaris, sense la seva ajuda seria molt difícil entrenar, agraeixo molt la feina que fan perquè no és fàcil compaginar estudis, entrenaments amb el primer equip, entrenaments amb l'U22, i avui, per exemple, un partit contra UCAM Múrcia... Sens dubte la nova creació d'aquesta lliga ens ha beneficiat a nosaltres. És una ajuda molt gran, i fa que aquests nois tinguin més opcions d'estar en la dinàmica del primer equip i tenir-hi oportunitats".
Sobre el rival, Moncho no ha volgut entrar en les possibles baixes que presentarà (Howard segur, Kurucs és dubte, per exemple). Per guanyar a Vitòria "haurem de fer moltes coses bé, el Baskonia és un equip superdinàmic, que anota molt en els primers segons de possessió, i que disposa de jugadors molt polivalents, que no saps si són interiors o exteriors. Aquí a Girona vam perdre a la primera volta perquè en el darrer quart ens van matar en el rebot ofensiu. Són un equip molt físic".
