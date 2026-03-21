Dos bons quarts permeten al Bisbal no complicar-se la vida (78-76)
Els d’Èric Surís suen de valent per guanyar el cuer, que ha estat una pedra a la sabata pels empordanesos
Gerard Ullastre
Els empordanesos han hagut de suar la cansalada per guanyar el cuer, que ha demostrat des de l'inici que no és un os fàcil de rosegar. Al primer quart, els visitants han trepitjat els talons al Bisbal fins que un parcial de 14-5 que els locals han entomat com una alenada d’aire fresc ha avantatjat els bisbalencs. Amb el resultat a favor, els d’Èric Surís han mantingut a ratlla els tarragonins i han sabut fer valdre la renda del primer quart fins al descans, tot i que el Salou ha retallat distàncies.
A la represa, un Adebayo molt agressiu ha liderat l’atac del Bisbal, que ha fet augmentar - de nou - la diferència numèrica a l’electrònic respecte un conjunt cuer que renunciava a donar l’encontre per perdut. Quan tot semblava dat i beneït, un gran joc ofensiu del Salou ha col·locat als visitants a 2 punts del Bisbal quan faltaven 30 segons, donant pas a un final agònic on els locals han requerit una última empenta de l’afició del Pavelló Vell per resistir i adjudicar-se una victòria importantíssima per deixar la permanència pràcticament segellada.
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- Viure amb 1.000 euros al mes: la jubilació que obliga a comptar cada cèntim
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Adif dedica al manteniment de Rodalies els mateixos diners en dos mesos que en els últims sis anys
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps