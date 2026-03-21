Míchel: "Ens ha faltat moltes coses, han estat molt millors en duels, agressivitat i en el control del joc"
El tècnic gironí reconeix que l'Osasuna ha superat al Girona amb pilota i sense, imposant un ritme que l'equip no ha estat capaç de contrarestar
El Girona ha marxat d'El Sadar amb les mans buides en un partit que, ni de bon tros, ha recordat el bon rendiment d’ara fa una setmana davant l’Athletic Club. L’equip de Míchel no ha estat capaç de competir amb solidesa davant un Osasuna que “ens han superat”, una frase que defineix el partit i que ha repetit en reiterades ocasions el tècnic gironí
Míchel ha destacat que els navarresos “han estat molt millors amb pilota i sense pilota”, imposant un ritme i una agressivitat que l’equip no ha sabut contrarestar. Tot i una lleugera millora a la segona meitat, el tècnic ha admès que “no ens ha donat per poder fer mal”.
Una de les claus de la derrota, segons el madrileny, ha estat que habitualment “som un equip que mira cap endavant i avui no ho hem fet”. També ha assenyalat que “els extrems han estat massa pendents de tasques defensives”, fet que ha condicionat la capacitat de l’equip per generar perill. Aquesta manca de profunditat ha facilitat la feina d’un Osasuna molt ben treballat.
Un dels pocs punts positius que s’endú l’entrenador del partit ha estat l’actuació de Paulo Gazzaniga, que “ha estat el millor jugador”. El porter ha evitat un marcador més ampli amb diverses intervencions de mèrit, i Míchel ha valorat que l’argentí “és molt important per nosaltres, està fent una molt bona temporada i té una gran mentalitat”.
Malgrat la derrota, el Girona ja pensa en el tram final de temporada. L’objectiu és clar: assolir els 42 punts que habitualment marquen la permanència a Primera Divisió. “Hem de guanyar tres partits i necessitem a tothom al nostre costat”, ha demanat Míchel, confiant en la reacció de l’equip en els 9 partits decisius que queden per disputar.
