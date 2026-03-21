Roberto Íñiguez: "La Laura (Quevedo) no jugarà demà per fasciïtis plantar i Bibby ha vingut amb males sensacions de l'aturada"
L'Spar Girona visita el València Basket després de l'aturada, amb el tècnic preocupat per la gran acumulació de lesions que les fa estar en una situació complicada tot just ara quan ja s'encara el tram final de temporada
Després de l’aturada FIBA que ha mantingut la lliga femenina parada durant gairebé dues setmanes, demà torna la competició per a l’Spar Girona amb una de les cites més esperades. I no és per menys, ja que l’equip de Roberto Íñiguez es veurà les cares amb un dels rosters més complets, com és el del València Basket (12:15 h) visitant el Roig Arena. Amb tot això, entre gironines i valencianes només hi ha un triomf de diferència, deixant un duel directe en la part alta entre segones i terceres classificades que pot ser clau en aquestes alçades, quan s’encara el tram final de la fase regular.
L’equip ha tornat a la feina amb unes sensacions lluny de les esperades. Quan tot feia pensar que l’aturada ajudaria a recuperar físicament el grup després de l’exigent acumulació de partits, i amb el fet que jugadores com Jocyte o Holm no anaven amb les seves seleccions en aquesta finestra, la realitat ha estat ben diferent. Un fet que ha deixat clar l’entrenador de l’Spar Girona, Roberto Íñiguez, en la roda de premsa, comentant que “no tinc gaire bones notícies, vull ser positiu per les jugadores que poden estar perquè ho he de ser i crec que és la meva obligació, però tenim el cas de la Marta (Canella), que ja sabem que és de llarga durada, la Laura (Quevedo) no jugarà demà per un problema de fascitis plantar que, a més, sembla complicat, i la Bibby ha arribat bastant incòmoda i amb males sensacions, així que ho veurem demà, com estarà i decidirem, però si les sensacions continuen sent dolentes, no forçarem ningú i no jugarà” expressava.
El cúmul de lesions és un dels grans maldecaps del tècnic vitorià, que veu com la rotació queda condicionada en un moment clau de la temporada. En aquest sentit, també ha volgut comentar que les dues altres jugadores que han anat amb les seves seleccions, com el cas de l’Arica i la Carolina (Guerrero), estan disponibles per al duel. Íñiguez explicava que “l’Arica, evidentment, ha arribat cansada perquè era un viatge llarg des de Bangkok, però ha entrenat bé. Va tenir un cop a l’espatlla però no és res i la Carolina també està bé”. Per tant, tret de Quevedo, Canella i Bibby (pendent de demà), la resta de jugadores estan a plena disposició per a l’enfrontament.
Un duel molt complicat, on al davant hi haurà el València, i l’entrenador ja adverteix de la dificultat que tindran davant un equip “molt bo, en què no es pot descartar cap jugadora quan fas l’anàlisi de les rivals, amb una rotació molt llarga i que ha fitxat molt bé”. En aquest sentit, també reconeix el moment delicat de l’equip: “estem en una situació difícil ara mateix i que em preocupa pel que ve, per la Copa i per moltes coses. Sembla que quan arriba la Copa tenim com una maledicció pel tema físic”.
I per treure un bon resultat de la seva sortida, el tècnic té clar que, tot i les dificultats, “hem de fer el nostre joc, crec que hem de donar suport a la gent que ha de jugar”, en un duel d’alt voltatge per reprendre la competició.
