El Bàsquet Girona torna de Vitòria amb les mans buides després d'un darrer quart espès (94-81)
Els de Moncho Fernández han competit de tu a tu contra un equip d'Eurolliga, però un parcial de 25-14 durant els darrers 10 minuts de partit han deixat sense opcions als gironins d'aconseguir la dotzena victòria del curs al pavelló Fernando Buesa Arena
No ha pogut ser i la dotzena victòria haurà d’esperar una jornada més. El Bàsquet Girona ha caigut a la pista del Baskonia en un partit marcat per dues cares molt diferenciades: una primera meitat de gran nivell competitiu dels gironins, capaços de plantar cara a tot un equip d’Eurolliga, i una segona part on el ritme i la intensitat dels locals han acabat decantant la balança. Tot plegat, en un duel exigent fins al final, on els de Moncho Fernández han tornat a demostrar caràcter, però també han evidenciat les dificultats per mantenir la regularitat durant els quaranta minuts.
Malgrat el desencert des del triple, poc habitual en l’equip, el Girona ha sabut competir de tu a tu durant el primer temps, trobant solucions sobretot des del joc interior i a partir del treball defensiu. Però, amb el pas dels minuts, l’exigència física i les faltes han anat condicionant un equip que ha arribat viu al tram decisiu, però sense prou energia per resistir l’empenta final del Baskonia.
Tot i això, els de Moncho Fernández han començat amb la idea clara de defensar l’interior als bascos, i juntament amb el triple de Geben, han donat una bona embranzida als gironins, que han sortit amb bon ritme. Malgrat tot, la gasolina s’ha acabat ràpid i el Baskonia ha anat creixent. Però, quan els gironins han vist pel retrovisor que se’ls apropava el rival, el triple de Guillem Ferrando, en una acció sobre la botzina de possessió, i el de Geben han tornat a donar aire per mantenir-los al capdavant
Els gironins s’han trobat amb molta facilitat entrant per l’interior de la defensa rival, amb accions molt senzilles que feien pensar que el marge es podia ampliar. Però el Baskonia, amb el triple de Klement Frisch, ha situat els locals a un punt, reduint la màxima de 7 dels de Moncho. Els locals han aprofitat una acció d’Omoruyi, amb tap il·legal de Geben, per capgirar el marcador (33-32) i provocar que Moncho Fernández demanés un temps mort per fer reaccionar l’equip. La resposta ha estat immediata després de la pausa, amb el triple de Geben i una versió molt millor tant en defensa com en atac, tornant a provocar pèrdues dels locals i signant un parcial de 0-8 per obrir una nova escletxa, sustentada sobretot en la millora defensiva. Tot i això, el frec a frec constant entre els dos conjunts ha fet que s’arribés al descans amb un mínim avantatge a favor dels gironins, deixant clar que ni de bon tros res estava fet.
En la represa, els locals han sortit amb més força i un parcial de 6-2, en un obrir i tancar d’ulls i amb possessions molt curtes, ha sorprès els gironins. Davant aquest ritme més alt, els de Moncho han pujat la marxa per mantenir la igualtat en un partit sense treva, amb un intercanvi constant de cistelles (53-55). En aquest escenari d’alternances al capdavant de l’electrònic, els gironins han afinat la punteria exterior, amb el triple de Vildoza que ha donat un +4 dins la màxima igualtat (56-60). Un parcial d’11-0 ha trencat momentàniament l’equilibri, però, com és habitual, Livingston ha tornat a aparèixer amb la mà calenta des del triple per restablir la igualtat abans dels darrers minuts (67-69).
L’últim quart ha començat amb la mateixa dinàmica, amb l’equip basc portant la iniciativa i mantenint petites distàncies. El punt d’inflexió ha arribat quan Maric, a 7:16 pel final, ha quedat eliminat, deixant els gironins amb un únic pivot pur, Geben, condicionat també amb quatre faltes. A partir d’aquí, l’equip s’ha anat apagant en atac i, sense encert ni fluïdesa, s’ha carregat de faltes massa aviat, fet que ha acabat d’encarrilar un partit fins aleshores molt equilibrat a favor dels bascos. Ja amb aquesta inèrcia negativa, els gironins també han perdut Geben per cinc faltes, quedant-se sense referència interior en el tram decisiu. Els locals ho han aprofitat per, per primera vegada en tot el partit, trencar la barrera dels deu punts de diferència a quatre minuts pel final, deixant molt complicada la remuntada d’un duel que havia estat molt més igualat del que indica el resultat final.
4Q | 0:00
Final a Vitòria! El Bàsquet Girona s'ha vist sobrepassa en aquest darrer quart i marxa del País Basc sense treure la dotzena victòria de la temporada (94-81).
4Q | 6:14
Es comença a apagar en atac el Bàsquet Girona i el Baskonia està començant a encarrilar el partit a favor seu (80-71).
4Q | 7:52
El Baskonia ha arrancat el quart amb força, però l'esmaixada de Geben manté a l'equip dins el partit (74-71).
4Q | 10:00
Comencen els darrers 10 minuts de partit!
3Q |0:00
Triple de Livingston! Aquest partit és una bogeria i el ritme tan alt està fa que no hi hagi temps ni a parpellejar. (69-67)
3Q | 3:37
Comença a afinar la punteria els gironins amb un nou triple de Vildoza que dona un mínim avantatge en aquest intercanvi de cistelles de +4 (56-60).
3Q | 5:48
Triple llunyà de Pep Busquets! Aquest partit no dona treva i l'alt ritme dels dos equips a la pista estan causant un intercanvi constant de cistelles (53-55).
3Q | 8:04
El Baskonia ha sortit amb força i un parcial de 6-2 en els primers moments situen per davant als bascos. (51-48)
3Q | 10:00
comença la segona part del partit a Vitòria!
2Q | 0:00
Descans a Vitòria! L'equip de Moncho Fernández està aconseguint fer un bon partit en l'àmbit defensiu i momentàniament està mantenint el partit a favor seu. Malgrat tot, la falta d'encert en els llançaments des del triple amb només 5 de 12 anotats i la reacció dels locals abans d'encarar vestidors deixen de moment el partit amb un mínim avantatge entre ambdós conjunts (43-44).
