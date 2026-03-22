Baskonia-Bàsquet Girona: Per somiar que no quedi, després de l’onze ve el dotze
El Bàsquet Girona de Moncho Fernández no en fa prou amb els triomfs assolits fins ara sinó que vol fer saltar la banca a Vitòria i apropar-se al Baskonia
Des que el Baskonia va guanyar la Copa del Rei ara fa un mes, la caiguda del conjunt de Vitòria és impactant: ha perdut cinc dels sis partits que ha disputat. A l’Eurolliga, amb un quatre de quatre sense discussió contra el València (79-108), el París (81-97), el Dubai (100-94) i la més recent, aquesta setmana contra l’Olympiacos (90-80). I a la Lliga ACB, va perdre el cap de setmana passat a Burgos (107-96) després de guanyar amb patiment inclòs contra el Hiopos Lleida en la jornada anterior (93-90).
Aquesta és la dinàmica del rival d’aquesta tarda del Bàsquet Girona (17 hores, DAZN), que vol sumar la dotzena victòria del curs després d’haver-se desfet del Morabanc Andorra en el famós partit dels talls de llum al pavelló de Fontajau (82-75). El mal moment del conjunt dirigit per Paolo Galbiati s’explica, principalment, per l’acumulació de baixes: a Grècia va tornar Luwawu-Cabarrot, màxim anotador de la competició amb una mitjana de 18,8 punts per duel, però l’allau de maldecaps és considerable. Galbiati no pot disposar de Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop, Stefan Joksimovic i Markus Howard, un dels líders d’una plantilla que tindrà el dubte d’un altre pilar, Rodions Kurucs.
Tampoc no és que la cosa estigui gaire millor per al Bàsquet Girona. Ni de bon tros pateix el drama del seu rival, però també està condicionat per les molèsties físiques. Ja és coneguda la baixa de Maxi Fjellerup per al qual resta de temporada, però Moncho Fernández va revelar que Maric no s’ha pogut entrenar al llarg de la setmana i només ha pogut fer servir a Geben com a home natural en la posició de cinc, perquè Juan Fernández tampoc no hi és. Els gironins intenten buscar una peça més en el mercat que els ajudi a oxigenar la rotació, cosa que sí que ha fet el Baskonia amb la incorporació de Jesse Edwards.
L’estadística del Baskonia en el Fernando Buesa Arena a l’ACB, però, recorda la dificultat de l’empresa gironina, que somia a continuar escalant i retallar-li un triomf de distància en la fantasia d’acabar disputant el play-off per al títol. Ara com ara, Baskonia és sisè amb 14-7 i el Bàsquet Girona és desè amb 11-11. Té les eliminatòries a dos triomfs, amb el La Laguna Tenerife vuitè amb nou victòries.
Parlàvem de l’estadística dels vitorians a casa seva: no hi perden des del 7 de desembre contra el València (89-91) i acumula cinc alegries consecutives amb el Burgos (89-77), Andorra (99-92), Manresa (130-85), Joventut (87-77) i l’esmentada contra el Lleida. Baskonia és el segon màxim anotador de la competició, amb una mitjana de 93,1 punts per partit; en canvi, el Bàsquet Girona és onzè, amb 86,6.
Els de Moncho Fernández tan sols han perdut un parell de partits dels últims set en joc. I lluny de Fontajau, els està anant bé, darrerament. Van guanyar a Lleida (81-93), van perdre al Palau Blaugrana contra el Barça (97-92) i van derrotar al Saragossa (90-94), al Joventut (71-74) i al Manresa (95-97). En total, quatre victòries en els últims cinc desplaçaments. En el partit de la primera volta a Girona, va haver-hi victòria visitant per 85-96.
L’any del Bàsquet Girona va pel camí de ser recordat: no havia arribat mai al 50% de les victòries amb la temporada tan avançada i, de fet, pot presumir de tenir les mateixes victòries que les aconseguides en el curs del seu debut a l’ACB, en què va signar un 11-23.
Potser ni la mateixa plantilla sap quin sostre té, però arribats a aquest punt, cal posar la cirereta: després de la victòria número onze, ve la victòria número dotze.
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- Adif dedica al manteniment de Rodalies els mateixos diners en dos mesos que en els últims sis anys
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- Els contractes de lloguer s’enfonsen un 39% en cinc anys a Girona i el sector alerta que trobar pis és 'gairebé impossible
- La Generalitat tallarà tots els pins de la pineda de l’escola Annexa de Girona per garantir la seguretat
- Els Mossos atribueixen a una parella de Rubí el robatori de 71 mòbils a Salt i altres municipis