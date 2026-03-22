Derrotes dures per a les aspiracions de L'Escala (2-0) i el Peralada (0-2)
Els gironins de Tercera RFEF cauen contra el Cornellà i la Grama, que assalta el camp xampanyer amb un jugador menys
Mala jornada per a les aspiracions a la promoció d'ascens dels dos equips gironins de Tercera Federació, L'Escala i el Peralada, que han perdut 0-2 i 2-0 contra el Cornellà i la Grama. Ni l'un ni l'altre es desenganxen de la lluita, però l'afrontaran sense embranzida la setmana que ve quan els toqui rebre el San Cristóbal, en el cas dels blaugranes, i visitar l'Europa B, en el dels verd-i-blancs. Tots dos equips queden amb 38 punts, a tres dels 41 amb què L'Hospitalet marca la cinquena plaça que tenen entre cella i cella.
L’Escala visitava el Cornellà buscant una victòria que l’enganxés a la zona de promoció, però Guzmán va frenar les seves ambicions rematant tot sol dins l’àrea per a fer el primer abans dels deu minuts. Una gran acció de Leo Dos Reis sentenciaria el matx abans del descans. El Peralada va caure davant la Grama, que s’havia avançat amb una volea d’Alonso dins l’àrea amb els xampanyers encara freds i va fer el segon, ja competint amb un home menys per la segona groga a Escarrabill, mitjançant Padillo en un contraatac.
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- Adif dedica al manteniment de Rodalies els mateixos diners en dos mesos que en els últims sis anys
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- Els contractes de lloguer s’enfonsen un 39% en cinc anys a Girona i el sector alerta que trobar pis és 'gairebé impossible
- La Generalitat tallarà tots els pins de la pineda de l’escola Annexa de Girona per garantir la seguretat
- Els Mossos atribueixen a una parella de Rubí el robatori de 71 mòbils a Salt i altres municipis