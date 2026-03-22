L'Olot segueix en mala ratxa i cau amb el cuer (2-1)
Els de Roger Vidal perden davant el Porreres, a qui només aconsegueixen marcar amb un penal al 96'
L'Olot segueix en mala dinàmica i va encadenar la tercera derrota consecutiva, especialment dolorosa per ser contra el cuer de la categoria, el Porreres, per un gol a dos. La derrota obliga a mirar cap a baix, on el València Mestalla marca la promoció de descens només dos punts per sota i el Barbastre la zona roja a quatre però amb un partit pendent.
El matx no va deixar massa ocasions, però Marc Mas va estar a punt d'obrir la llauna amb una rematada de cap just abans del descans. Els volcànics van mantenir la inèrcia amb ocasions de Salvans i Carlos en la represa, però va ser Bengoetxea qui, en una acció aïllada, va donar avantatge als locals. Els de Roger Vidal estaven creuats i, ja amb tothom a l'atac, van veure com Jaráiz doblava la renda balear en l'afegit. Enri maquillaria el marcador transformant un penal sobre Ayala al 96', però el mal ja estava fet. Als garrotxins els tocarà patir aquest final de temporada
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- Adif dedica al manteniment de Rodalies els mateixos diners en dos mesos que en els últims sis anys
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- Els contractes de lloguer s’enfonsen un 39% en cinc anys a Girona i el sector alerta que trobar pis és 'gairebé impossible
- La Generalitat tallarà tots els pins de la pineda de l’escola Annexa de Girona per garantir la seguretat
- Els Mossos atribueixen a una parella de Rubí el robatori de 71 mòbils a Salt i altres municipis