L'Olot segueix en mala ratxa i cau amb el cuer (2-1)

Els de Roger Vidal perden davant el Porreres, a qui només aconsegueixen marcar amb un penal al 96'

Salvans entrant per la banda

Salvans entrant per la banda / Javi Socias

Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

Olot

L'Olot segueix en mala dinàmica i va encadenar la tercera derrota consecutiva, especialment dolorosa per ser contra el cuer de la categoria, el Porreres, per un gol a dos. La derrota obliga a mirar cap a baix, on el València Mestalla marca la promoció de descens només dos punts per sota i el Barbastre la zona roja a quatre però amb un partit pendent.

El matx no va deixar massa ocasions, però Marc Mas va estar a punt d'obrir la llauna amb una rematada de cap just abans del descans. Els volcànics van mantenir la inèrcia amb ocasions de Salvans i Carlos en la represa, però va ser Bengoetxea qui, en una acció aïllada, va donar avantatge als locals. Els de Roger Vidal estaven creuats i, ja amb tothom a l'atac, van veure com Jaráiz doblava la renda balear en l'afegit. Enri maquillaria el marcador transformant un penal sobre Ayala al 96', però el mal ja estava fet. Als garrotxins els tocarà patir aquest final de temporada

L'Olot segueix en mala ratxa i cau amb el cuer (2-1)

L'Olot segueix en mala ratxa i cau amb el cuer (2-1)

València-Spar Girona (71-74): Exercici de fe i supervivència al Roig Arena

Set atesos en l’incendi d’un comptador en un edifici de Font de la Pólvora

Set atesos en l’incendi d’un comptador en un edifici de Font de la Pólvora

El Girona B perd per primer cop a Vidreres (0-1)

El Girona B perd per primer cop a Vidreres (0-1)

Els 5 tractaments estètics més demandats pels homes, del «bròtox» a la «mandíbula de diamant»: «la clau és la naturalitat i un aspecte descansat»

Els 5 tractaments estètics més demandats pels homes, del «bròtox» a la «mandíbula de diamant»: «la clau és la naturalitat i un aspecte descansat»

Rescaten dos excursionistes desorientats al Puigsacalm

Rescaten dos excursionistes desorientats al Puigsacalm

L’avenç de les noves 'fàbriques d’aigua' obliga a replantejar el consum d’aigua reutilitzada

L’avenç de les noves 'fàbriques d’aigua' obliga a replantejar el consum d’aigua reutilitzada

«Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes»

«Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes»
