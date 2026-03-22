Esquí de muntanya

Oriol Cardona es penja una nova medalla d'or a la Copa del Món a Itàlia

El campió olímpic s'imposa a la categoria esprint individual en la cita de Val Martorello per davant del suís Arno Lietha i el rus Nikita Filippov

Oriol Cardona, als Jocs Olímpics d'hivern. / Europa Press

Redacció

L'esquiador banyolí Oriol Cardona s'ha penjat una nova medalla d'or aquest diumenge en la carrera en la categoria esprint individual a la Copa del Món de Val Martorello (Itàlia) després d'acabar primer amb un temps de 0.02:56 segons.

Després de sumar ahir una medalla de bronze al costat d'Ana Alonso, Cardona ha tornat a capturar avui el més cobejat metall.

L'han acompanyat al podi el suís Arno Lietha, segon amb un temps de 0.02:58, de manera que ha finalitzat tan sols dues centèsimes de segon després que Cardona, i en tercera posició Nikita Filippov, amb un temps de 0.03:02.

Ana Alonso, sisena

L'altre gironí participant en la carrera, Biel Pujol, ha quedat sisè amb un temps de 0.04:25.

En la categoria femenina, l'andalusa Ana Alonso, que competia en la mateixa prova d'esprint individual, no ha tingut la mateixa sort que Cardona durant l'execució del recorregut i ha acabat en sisena posició amb un temps de 0.04:04.

Pel que fa a la resta d'espanyola, Anna Huguet ha entrat en meta en desena posició; María Ordónez ha estat tretzena i María Costa, setzena.

La campiona de la prova femenina ha estat la francesa Emily Harrop, que ha acabat la carrera en tres minuts i vint-i-un segons.

