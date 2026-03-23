El Bàsquet Girona podria batre el rècord d'assistència amb la visita del Reial Madrid aquest dissabte
Només queden 300 entrades a la venda i es podria superar l'entrada del dia del Lleida (5.478)
La visita del Reial Madrid d’aquest dissabte (21h) apunta al ple. A cinc dies per la disputa del partit només queden a la venda unes 300 entrades i la previsió del club és que s’acabin esgotant en les properes hores. Està per veure si, en funció de la resposta dels abonats, es pot batre el rècord d’assistència, ara mateix en possessió del Bàsquet Girona-Lleida (5.478), seguit de ben a prop pel duel contra el Barça. (5.427). La capacitat actual del pavelló és d’uns 5.600 espectadors gràcies a les grades mòbils que es van instal·lar a la part superior d’alguns blocs.
Les zones centrals inferior i mig estan ja exhaurides. Queden localitats a la superior (62/56 euros), i també als laterals (60/58/52) i a les cantonades (50/46). Al bloc extensible, l’antiga grada jove, les entrades tenen un preu d’entre 33 i 36 euros i també en queden, igual com al bloc familiar (de 20, pels menors de 8 anys, a 38). Aquesta temporada el Bàsquet Girona està obtenint els millors registres d’assistència en quatre anys a l’ACB, amb mitjana per sobre dels 5.000 espectadors per primera vegada tot i que el darrer partit contra l’Andorra va punxar de públic amb poc més de 4.700 persones a la grada.
L’equip de Moncho Fernández arribarà al partit després de perdre diumenge a Vitòria. Els gironins, però, es mantenen desens a la classificació amb un bon balanç de 11/12 que els té cinc triomfs per sobre del descens i a tres del play-off. Potser aquest és ara el gran perill per al Girona, la falta d’un objectiu clar, amb la permanència gairebé encarrilada i objectius més ambiciosos a massa distància. A més l’equip acumula baixes (Fjellerup i Juan Fernández) i contra el Baskonia va acabar sense pivots, amb Geben i Maric eliminats, després d’haver protagonitzat uns bons tres primers quarts.
La de dissabte serà la quarta vegada que el Madrid visiti Girona en aquesta nova etapa a l’ACB. Sempre hi ha guanyat, tot i que no ho ha tingut fàcil. La campanya 2022/23, en la jornada inaugural, els blancs van patir de valent (88-94), més senzill ho van tenir un curs més tard (74-93), i la temporada passada es va tornar a veure un duel igualat a Fontajau (71-79). Aquest curs a Girona ja hi ha caigut el Barça i l’equip sempre ha sigut competitiu, com ho demostra el balanç de 7-5 que els de Moncho acrediten com a locals.
Bona assistència
El Bàsquet Girona ha superat els 5.000 aficionats a la grada set cops en els dotze partits que ha disputat a Fontajau aquesta temporada, cinc cops seguits ((Lleida, Bilbao, Baskonia, Burgos i Unicaja). La millor entrada va ser contra el Lleida (5.478) i s’hi queda a prop la del dia del Barça (5.427). La visita del Breogán es va de superar els 5.000per ben poc (4.987). Les entrades més fluixes van coincidir amb els dos primers partits a casa (UCAM i Gran Canària, 4.356 i 4.672, respectivament), i la del dia del Tenerife (4.669). Dos d’aquests duels, UCAM i La Laguna, es van jugar en dissabte a les sis de la tarda, segurament un dels pitjors horaris possibles. Tampoc va acompanyar la del dia de l’Andorra (4.700) un diumenge al matí, en obert per Esport3.
El Madrid és el líder sòlid de la lliga Endesa, amb un balanç de 21 victòries i només dues derrotes, quatre més que el València, segon classificat. L’equip de Sergio Scariolo, a més, ve de guanyar amb solvència al Palau Blaugrana en el clàssic de la lliga (76-95). Això sí, abans d’aterrar a Fontajau dissabte hauran afrontat dues cites d’Eurolliga: avui reben a porta tancada el Hapoel (21h) i dijous els visita, també a Madrid, l’Efes (20.45h).
A Girona l’actualitat esportiva passa per la possible arribada d’un reforç donada la baixa de llarga durada de Fjellerup i la d’un Juan Fernández que no té data de retorn. Moncho Fernández ja va dir divendres que una alta «ens aniria bé», però també va admetre que el mercat era complicat. Amb la permanència encarrilada, i lluny del play-off, el club ha de decidir si val la pena fer aquest esforç o arriba a final de curs amb el bloc actual.
