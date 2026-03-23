El Bisbal Bàsquet es nega a cantar victòria
El tècnic gironí Èric Surís rebaixa l’eufòria després de guanyar al Salou: «És un pas molt important, però encara no és matemàtic»
Gerard Ullastre
El Bisbal Bàsquet va guanyar aquest cap de setmana un partit clau contra els cuers de la lliga, segellant - pràcticament - la permanència a Segona FEB (78-76). Precisament aquest pràcticament és al que s’aferra Èric Surís quan assegura que «encara no es pot dir que estem salvats, perquè no és matemàtic».
Els empordanesos atresoren 9 alegries, i en sumen 3 més que el Mataró, que n’acumula 6 amb un partit més i marca el descens. Amb només 4 jornades per disputar, només una hecatombe privaria als d’Èric Surís de mantenir-se a la tercera categoria estatal una temporada més, que és l’objectiu del club. Un objectiu que, si es compleix, haurà costat suor i llàgrimes, essent necessària una segona volta impecable on les noves incorporacions han tingut molt de pes i l’equip ha millorat substancialment en defensa.
Segons l’entrenador del Bisbal, guanyar al Salou a casa és «un gran pas» i destaca que malgrat haver estat per sobre del marcador tot l’encontre «és un partit que vam haver de guanyar fins a 3 i 4 vegades», subratllant la persistència dels tarragonins, que van fer diversos intents de remuntada. L’ex de l’Uni confessa que l’staff va haver de posar èmfasi en l’àmbit psicològic per preparar el partit: «La nostra preocupació principal era l’àmbit psicològic. Volíem que tots els jugadors entenguessin que el Salou no ha perdut cap partit per gaires punts des del 3 de gener, és a dir, que encara que vagin últims, estan competint». En aquesta mateixa línia, Surís reconeix que el Salou «és un equipàs», i que en cap cas volia que «algú caigués a la trampa de pensar que com que són els cuers guanyaríem de 20 o de 30».
Somiar amb el play-off
Amb la permanència gairebé a la butxaca, són molts els que es pregunten si l’equip empordanès pot somiar a jugar una promoció d’ascens. De moment, però, el tècnic del Bisbal no dona llicència als aficionats per pensar en uns hipotètics play-offs: «Ara per ara, que l’afició somiï en veure’ns jugar i perquè aquesta química que tenim amb el Pavelló Vell la tinguem sempre». Surís sap que no es pot dir blat fins que no és al sac i ben lligat, i per aquest motiu, conclou que «el dia que segellem matemàticament la permanència, si succeeix, que esperem que sí, miraré on està el vuitè classificat i veurem si podem arribar al play-off».
