Copa d'Espanya d'Escalada a Càceres: horaris, on veure-la i tot el que cal saber
La competició se celebrarà els dies 28 i 29 de març al Rocòdrom Alberto Ginés, amb prop de 300 atletes i retransmissió a RTVE Play i Teledeporte
La Copa d'Espanya d'Escalada se celebrarà els dies 28 i 29 de març al Rocòdrom Alberto Ginés de Càceres, una cita que reunirà uns 300 escaladors i que situa la ciutat com un dels epicentres del calendari nacional. La competició, organitzada sota el paraigua de la FEDME, combinarà espectacle i una experiència pensada tant per als esportistes com per als que acudeixin a viure-la en directe.
L'esdeveniment comptarà amb les disciplines de bloc i velocitat, distribuïdes en les categories Sub-15, Sub-17, Sub-19 i absoluta.
Horaris i finals
El programa es desenvoluparà durant l'últim cap de setmana de març amb una intensa agenda des de primera hora del dissabte per a les categories inferiors: la jornada arrancarà en bloc a les 8.00 h en Sub-15, a les 10.30 h en Sub-17, i a les 13.00 h en Sub-19. Les classificatòries de velocitat vindran a continuació, abans que comencin les finals de bloc aquest mateix dissabte a la tarda:
- 17:00h - Inici de les finals de bloc Sub-19
- 18:45h - Inici de les finals de bloc Sub-17
- 20:30h - Inici de les finals de bloc Sub-15
Diumenge és el torn per a la categoria absoluta i per a les finals de velocitat en categories inferiors. A les 8.00 h comença la classificatòria absoluta de bloc per passar a la classificatòria de velocitat a les 14.30 h, tant en categoria absoluta com en Sub-19. Pel que fa a les finals, l'horari és el següent:
- 16:00h - Inici de les finals de velocitat Sub-19 i absoluta
Pel que fa a la final de bloc en categoria absoluta, l'horari és el següent:
- 18:00h - Inici de les finals de bloc en absoluta
On veure la competició en directe
A més de la instal·lació d'alt rendiment 'Alberto Ginés', la Copa d'Espanya d'Escalada també es podrà seguir a distància. Les finals de bloc absoluta i les finals de velocitat, tant Sub-19 com absoluta, seran retransmeses en directe a través de RTVE Play.
A més, aquestes mateixes finals es podran veure en diferit a Teledeporte, cosa que hi facilitant l'accés als que no puguin seguir la competició en temps real.
Una experiència completa per al públic
Més enllà de la competició, l’esdeveniment comptarà amb espais pensats per al públic assistent. Hi haurà una zona de restauració amb cafeteria i una barra exterior, que permetrà gaudir de la jornada amb comoditat. El recinte també acollirà diferents activacions de marca, cosa que generarà un ambient distès, entretingut i dinàmic més enllà del mur.
Accessos, pàrquing i serveis per a autocaravanes
L'accés al Rocòdrom Alberto Ginés es farà a través de la Ciutat Esportiva de Càceres, on hi haurà un pàrquing públic disponible a l'entrada de les instal·lacions per a assistents, familiars i acompanyants.
En cas d'autocaravanes, es permetrà l'estacionament a la zona, encara que no estarà permès acampar. Per a serveis com buidat d'aigües, subministrament elèctric o altres necessitats, es podrà recórrer a àrees habilitades a Càceres o als seus voltants.
La Copa d'Espanya d'Escalada a Càceres no és només una cita esportiva més dins del calendari nacional, sinó també una oportunitat per continuar consolidant el creixement d'una disciplina que, els darrers anys, ha guanyat visibilitat i nous practicants a tot el país. El fet que se celebri al Rocòdrom Alberto Ginés, una instal·lació que s'ha convertit en referència reforça a més el paper de la ciutat com a escenari habitual de grans competicions.
Durant dues jornades, el públic podrà veure de prop com es competeix al nivell més alt en bloc i velocitat, dues modalitats que combinen tècnica, potència i precisió, i que han contribuït a acostar l'escalada a un públic cada vegada més ampli. Un cap de setmana, en definitiva, en què l'esport es viu tant dins del mur com fora, amb un ambient que transcendeix la competició i que torna a situar Càceres al mapa de l'escalada nacional.
