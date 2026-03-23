Volta a Catalunya
Dorian Godon, primer líder de la Volta després de guanyar la primera etapa

El francès ha superat en l'últim sospir a Remco Evenepoel i s'ha convertit en el primer líder de la Volta Ciclista a Catalunya

Vídeo: Així ha estat l'inici de La Volta a Sant Feliu de Guíxols

Laia Bodro Colomer

EFE

EFE

Sant Feliu de Guíxols

El francès Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ha guanyat la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, de 172,2 quilòmetres amb inici i final a Sant Feliu de Guíxols, després de superar en l'últim sospir el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgroge).

Godon s'ha convertit en el primer líder de la ronda catalana després d'una jornada en què els favorits en la lluita per la classificació general, entre els quals, a més d'Evenepoel, destaquen el danès Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) i el portuguès Joao Almeida (UAE), entre d'altres, han creuat la meta amb el grup principal.

