Girona, escenari principal d’una Volta d’alt voltatge
Vingegaard, Evenepoel, Lipowitz, Almeida o Pidcock es repten a les carreteres de la província des d’avui mateix, amb l’etapa de Sant Feliu de Guíxols
Com ja és tradició, Sant Feliu de Guíxols enceta avui la 105a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, una de les proves amb més història del ciclisme que enguany en vol seguir escrivint amb un cartell i un recorregut que prometen focs artificials en cadascuna de les set etapes, cinc de les quals fregaran o tocaran territori gironí, les dues primeres íntegrament. Vingegaard, Evenepoel, Almeida, Pidcock i Lipowitz són els principals candidats a la victòria, però hi ha un munt més de noms que engrescaran tot aficionat del ciclisme.
Vingegaard, bicampió del Tour, ve de dominar la París-Niça, i busca competència escudat per Kuss o el nou company Armirail (Visma-Lease a Bike). Almeida lidera un UAE amb Vine, Soler o McNulty per a reeditar el duel de l’última Vuelta amb el danès, i Evenepoel, Lipowitz i Hindley seran una triple amenaça pel Red Bull Bora-Hansgrohe. Després de dur Pogacar al límit a la Milà-Sanremo, Pidcock (Pinarello-Q36.5) pot ser un corcoll per als especialistes en grans voltes. A tots ells cal sumar el perill de Gall (Decathlon-CMA CGM), Onley, Godon o Carlos Rodríguez (Ineos), Ciccone, Skjelmose o Gee (Lidl-Trek), Fortunato (Astana), Landa (Soudal Quickstep), Carapaz (EF), Lenny Martínez (Bahrain Victorious), O’Connor (Jayco Alula), Magnus Cort (Uno-X), Gaudu o Martin (Groupama FDJ) o Mas, Uijtdebroeks o Nario Quintana, que ahir va anunciar la retirada (Movistar), entre molts altres dels millors ciclistes d’avui.
A les carreteres de casa
Els 20.000 metres de desnivell a superar en aquesta Volta comencen avui a Sant Feliu, amb el clàssic i explosiu esprint a la carretera de Girona. L’ascens a Sant Hilari pot haver dinamitat l’etapa ben bé a cent quilòmetres de meta. Els caçadors de victòries tindran una nova oportunitat demà entre Figueres i Banyoles, igual que dimecres en l’etapa tarragonina.
I a partir de dijous, muntanya i lluita per la general. El primer assalt serà a Vallter, però el més decisiu pot ser el segon, divendres al Coll de Pal. S’afrontarà aquest exigent ascens amb tres ports de primera categoria i un de segona a les cames. Per si no fos prou, dissabte es pujarà el Coll de Pradell abans d’atacar el Santuari de Queralt, i, com sempre, Montjuïc i Barcelona seran l’escenari d’un bonic epíleg on pot haver-hi molt per decidir.
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- Adif dedica al manteniment de Rodalies els mateixos diners en dos mesos que en els últims sis anys
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- L'Iran amenaça el turisme nord-americà en un moment d'auge a Girona
- Els contractes de lloguer s’enfonsen un 39% en cinc anys a Girona i el sector alerta que trobar pis és 'gairebé impossible
- La Generalitat tallarà tots els pins de la pineda de l’escola Annexa de Girona per garantir la seguretat