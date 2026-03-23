Girona, escenari principal d’una Volta d’alt voltatge

Vingegaard, Evenepoel, Lipowitz, Almeida o Pidcock es repten a les carreteres de la província des d’avui mateix, amb l’etapa de Sant Feliu de Guíxols

Brennan va presentar-se en societat l’any passat en l'arribada a Sant Feliu.

Brennan va presentar-se en societat l’any passat en l'arribada a Sant Feliu. / Europa Press

Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

Com ja és tradició, Sant Feliu de Guíxols enceta avui la 105a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, una de les proves amb més història del ciclisme que enguany en vol seguir escrivint amb un cartell i un recorregut que prometen focs artificials en cadascuna de les set etapes, cinc de les quals fregaran o tocaran territori gironí, les dues primeres íntegrament. Vingegaard, Evenepoel, Almeida, Pidcock i Lipowitz són els principals candidats a la victòria, però hi ha un munt més de noms que engrescaran tot aficionat del ciclisme.

Vingegaard, bicampió del Tour, ve de dominar la París-Niça, i busca competència escudat per Kuss o el nou company Armirail (Visma-Lease a Bike). Almeida lidera un UAE amb Vine, Soler o McNulty per a reeditar el duel de l’última Vuelta amb el danès, i Evenepoel, Lipowitz i Hindley seran una triple amenaça pel Red Bull Bora-Hansgrohe. Després de dur Pogacar al límit a la Milà-Sanremo, Pidcock (Pinarello-Q36.5) pot ser un corcoll per als especialistes en grans voltes. A tots ells cal sumar el perill de Gall (Decathlon-CMA CGM), Onley, Godon o Carlos Rodríguez (Ineos), Ciccone, Skjelmose o Gee (Lidl-Trek), Fortunato (Astana), Landa (Soudal Quickstep), Carapaz (EF), Lenny Martínez (Bahrain Victorious), O’Connor (Jayco Alula), Magnus Cort (Uno-X), Gaudu o Martin (Groupama FDJ) o Mas, Uijtdebroeks o Nario Quintana, que ahir va anunciar la retirada (Movistar), entre molts altres dels millors ciclistes d’avui.

A les carreteres de casa

Els 20.000 metres de desnivell a superar en aquesta Volta comencen avui a Sant Feliu, amb el clàssic i explosiu esprint a la carretera de Girona. L’ascens a Sant Hilari pot haver dinamitat l’etapa ben bé a cent quilòmetres de meta. Els caçadors de victòries tindran una nova oportunitat demà entre Figueres i Banyoles, igual que dimecres en l’etapa tarragonina.

I a partir de dijous, muntanya i lluita per la general. El primer assalt serà a Vallter, però el més decisiu pot ser el segon, divendres al Coll de Pal. S’afrontarà aquest exigent ascens amb tres ports de primera categoria i un de segona a les cames. Per si no fos prou, dissabte es pujarà el Coll de Pradell abans d’atacar el Santuari de Queralt, i, com sempre, Montjuïc i Barcelona seran l’escenari d’un bonic epíleg on pot haver-hi molt per decidir.

