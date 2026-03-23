La Trailwalker ja ha recaptat més de 8,5 milions
L’edició gironina d’aquest any es farà els dies 18 i 19 d’abril amb quatre distàncies
DdG
Les comarques gironines es preparen per tornar a ser l’escenari, els propers 18 i 19 d’abril, de l’Oxfam Intermón Trailwalker, un dels reptes esportius i solidaris per equips més arrelats del país.
La prova, que enguany commemora el 15è aniversari, reunirà pels traçats de les vies verdes milers de persones disposades a caminar o córrer per una causa global: millorar les condicions de vida de persones que pateixen les conseqüències de la crisi climàtica, la sequera, la pèrdua de collites o la manca d’accés a aigua potable.
La Diputació de Girona, a través del servei d’Esports, s’implicarà un any més en l’esdeveniment i treballadors del grup institucional hi prendran part. En aquesta edició, es mantindran les quatre distàncies habituals: 100, 55, 25 i 10 quilòmetres. Les tres primeres arrencaran el dissabte 18 al matí, des d’Olot; i la darrera, la més curta, des de Santa Cristina d’Aro, amb arribada a Sant Feliu de Guíxols.
Quinze anys després de la primera edició, l’Oxfam Intermón Trailwalker s’ha consolidat com una cita esportiva de referència. Des dels inicis, l’any 2011, més de 35.000 persones han participat en el repte, recorrent milers de quilòmetres i recaptant més de 8,5 milions d’euros.
Gràcies a aquest esforç col·lectiu, Oxfam Intermón ha pogut millorar l’accés a l’aigua potable i les condicions de vida de 4,5 milions de persones en comunitats especialment vulnerables, sobretot al continent africà. Les inscripcions per a aquesta edició encara són obertes i es poden formalitzar a través de l’enllaç https://www.oxfamintermon.org/ca/trailwalker.
Amb motiu del 15è aniversari, l’il·lustrador i artista visual Óscar Alonso, conegut com a 72 Kilos, ha creat la imatge oficial d’aquesta edició. La seva obra, vinculada a l’esport, la constància i el benestar emocional, reforça el missatge de superació i de cura que defineix l’esperit del Trailwalker.
Elena Congost, ambaixadora
L’atleta paralímpica Elena Congost serà l’ambaixadora d’aquesta edició. Amb una discapacitat visual degenerativa, s’ha consolidat com una de les esportistes més inspiradores. Va ser medalla d’or en marató en els Jocs Paralímpics de Rio 2016 i recentment ha batut el rècord d’Europa en marató. «La Trailwalker transmet solidaritat i compromís. És una experiència de cohesió entre les persones que hi participen i, a més, permet posar-se en la pell dels qui cada dia han de caminar llargues distàncies per aconseguir una cosa tan bàsica com l’aigua potable», afirma Congost.
