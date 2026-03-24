Ciclisme

El ciclisme torna a conquerir Figueres amb una sortida de la Volta a Catalunya

L'etapa es dirigeix en direcció la Jonquera, abans de passar també per pobles de la comarca com Peralada o Castelló d'Empúries

Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel són dues de les estrelles mediàtiques que han trepitjat la ciutat aquest matí

VÍDEO | Així ha estat el tret de sortida de la segona etapa de la Volta 2026 des de Figueres

Roger Illa

Figueres

Figueres ha acollit una nova etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Si l'any passat va ser una vibrant arribada a meta, enguany la capital altempordanesa ha viscut la competició des d'un punt de vista diferent: el d'una sortida. La segona etapa de la volta catalana ha partit des de la pujada del Castell, uns minuts després que els equips presentessin els seus ciclistes a la Rambla.

EN IMATGES | Figueres escalfa motors per a l'inici de la segona etapa de la Volta / Roger Illa

Jonas Vingegaard, líder de l'equip Visma-Lease a Bike, i Remco Evenepoel, de Red Bull-Bora, són les dues estrelles que més mirades han aclaparat durant el control de firmes i la presentació dels equips. El danès i el belga són els dos grans favorits a sumar la Volta de 2026 al seu gran palmarès.

La presentació dels equips de la Volta a Catalunya a la Rambla de Figueres

No han estat els únics ciclistes que han rebut forts aplaudiments del públic de la Rambla. Un altre protagonista han estat el colombià de Movistar Nairo Quintana, que va anunciar la setmana passada que es retirarà aquesta temporada. El mallorquí Enric Mas, líder del mateix Movistar, o Marc Soler, gregari de l'UAE Team Emirates, són dos altres il·lustres ídols locals que han pujat a la passarel·la.

Un cop feta la presentació dels equips l'acció s'ha dirigit cap al costat de la Torre Galatea. Allà s'ha fet la inauguració oficial de l'etapa amb presència institucional i amb un convidat de luxe, l'esquiador banyolí Oriol Cardona, guanyador recentment de dues medalles olímpiques.

Un cop feta la sortida els ciclistes s'estan dirigint ja cap al nord de la comarca. Una hora després de l'inici neutralitzat, es troben prop de la Jonquera. Passaran després per Peralada -on hi ha una bonificació d'esprint- o Castelló d'Empúries, entre d'altres pobles, abans d'acabar l'etapa a Banyoles. Pots seguir l'etapa en directe accedint a aquest enllaç.

