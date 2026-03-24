Escalada del bloc a la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026: força, estratègia i espectacle en cada moviment
La coordinació i la lectura del mur per resoldre problemes es combinen en una disciplina de l’escalada en què cada intent es tradueix en moments d’expectació per al públic
Una de les proves on es respirarà més pressió en l’ambient de la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 serà la de bloc. La potència, la creativitat i la capacitat de superar un bloc en pocs intents mantindran en suspens tothom qui s’acosti al recinte firal d’Alcobendas del 28 al 31 de maig. Els millors especialistes del planeta posaran de manifest per què és una de les disciplines en auge a nivell esportiu i en aquest article explicarem algunes de les claus que la fan tan atractiva.
Un bloc planteja reptes curts però intensos en què els escaladors, independentment del nivell, han de resoldre una sèrie de moviments sense corda i a baixa altura, protegits d’una hipotètica caiguda per matalassos. Cada problema exigeix interpretar la paret, triar la millor seqüència i executar amb precisió moviments que poden ser explosius, tècnics i de pura coordinació.
Com passa amb la resta de modalitats de l’escalada, qualsevol aficionat pot aventurar-se en el bloc, ja que la paret ofereix tants nivells de dificultat com perfils d’escalador existeixen. Aquest impuls natural de superació avança de manera progressiva, de la mateixa manera que ho fan els diferents nivells que ofereixen les innombrables parets de la natura o els que es dissenyen als rocòdroms urbans.
Com funciona la competició de bloc
En el bloc de competició, els escaladors s’enfronten a diversos problemes dissenyats pels routesetters (especialistes que creen els recorreguts) que busquen posar a prova diferents capacitats físiques i mentals. Els professionals disposen d’un nombre limitat d’intents —sense un nombre explícit establert— per resoldre cada bloc, cosa que afegeix pressió i obliga a prendre decisions molt ràpides. Això sí, cada problema té un temps màxim de 5 minuts a la classificatòria i a la semifinal, i de 4 minuts a la final, durant el qual poden fer intents il·limitats; un cop s’acaba el temps, han de baixar del mur.
La puntuació depèn dels objectius assolits:
Cada Top (presa final) atorga 25 punts i cada Zona (presa intermèdia) n’atorga 10 o 5, però cada intent fallit resta una petita part d’aquesta puntuació. Els millors resultats determinen la classificació final en cada categoria, femenina i masculina.
Tanmateix, més enllà del resultat, cada intent és també una demostració d’estratègia: memoritzar seqüències i decidir quan arriscar o quan guardar energia pot marcar la diferència. Mentalment, es comença a escalar molt abans de posar la mà a la primera presa.
Estrelles nacionals i internacionals a Alcobendas
En aquest context competitiu, els aficionats que acudeixin a Alcobendas podran veure en acció els millors escaladors de bloc d’Espanya, ja que hi participaran esportistes de la talla de Guillermo Peinado, Geila Macià o Hugo Martín. Pel que fa a figures internacionals, també hi seran presents noms com Oriane Bertone, Sorato Anraku, Annie Sanders o Mejdi Schalck.
Entre d’altres, aquests escaladors oferiran una varietat de moviments on combinaran passos explosius, salts dinàmics, llançaments a preses llunyanes, coordinacions complexes o moviments de força que requereixen una gran precisió. A Alcobendas, el públic podrà seguir de prop cada intent… gairebé al mateix nivell que els escaladors, observant com analitzen el problema i com reaccionen després de cada caiguda.
Els cossos d’aquests escaladors estan definits per una gran potència del tren superior, l’estabilitat abdominal i la capacitat de generar un gran impuls des dels peus. Tot i això, com en qualsevol modalitat de l’escalada, l’aspecte mental és clau per a la correcta lectura del problema: entendre el recorregut abans de començar i visualitzar la seqüència adequada és vital per encertar i estalviar tant intents com energia.
I és que cada intent suposa enfrontar-se a la incertesa del moviment següent, gestionar la frustració d’una caiguda i tornar-ho a intentar amb rapidesa. En moltes ocasions, la diferència entre completar un bloc o quedar-se a un pas és la capacitat de mantenir la calma i adaptar-se sobre la marxa.
Un esdeveniment internacional que també es podrà seguir en streaming
Per no perdre’s cap detall de la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026, la cita madrilenya no només atraurà públic en directe, sinó que també es podrà seguir des d’altres països gràcies a la retransmissió internacional. Les rondes decisives de la competició —incloses les semifinals i finals de bloc i velocitat— es podran veure en streaming a través d’Eurosport, ampliant l’abast de l’esdeveniment i acostant l’escalada a nous espectadors.
Poc o gens podia sospitar del boom del bloc el francès Pierre Allain quan, a principis del segle XX, va començar a utilitzar roques de poca altura per entrenar moviments tècnics abans d’afrontar grans parets. Regularment es desplaçava des de la seva botiga parisenca (d’articles de muntanya) fins a la propera zona natural de Fontainebleau per fer exercicis d’entrenament que, amb el temps, han evolucionat fins a convertir-se en una disciplina pròpia de l’escalada esportiva. I d’aquí a l’actual expansió gràcies als rocòdroms i al desenvolupament de competicions internacionals. Tot plegat ha impulsat el seu creixement fins a convertir el bloc en una de les modalitats més dinàmiques i espectaculars de l’escalada, amb una expansió que avui continua gràcies al desenvolupament dels rocòdroms i de les competicions internacionals.
