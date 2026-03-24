L’Olot, destinat a patir: «Tocarà ser forts i valents»
La mala dinàmica dels garrotxins, amb quatre derrotes en els últims cinc partits, augura un final de temporada d’allò més dur per aconseguir la permanència
«Passi el que passi aquesta jornada continuarem fora del descens, tots som conscients de la situació on estem. Ara no val a enfonsar-se, tocarà ser forts i valents», deia el tècnic Roger Vidal a Ràdio Olot després d’encaixar la quarta derrota en cinc partits i tercera consecutiva al camp del Porreres, cuer del Grup 3 de Segona Federació. La setmana anterior els garrotxins ja havien viscut una altra jornada dolorosa perdent els 335 dies d’imbatibilitat al Municipal contra el Torrent, penúltim classificat.
A falta de sis partits per tancar la temporada regular, doncs, l’Olot es prepara per patir de valent en la lluita per la permanència a la Segona RFEF. Abans que res, cal tenir present que, el dia d’avui, els volcànics depenen de si mateixos per mantenir la categoria, però de totes maneres és inevitable mirar la classificació. L’Olot suma 34 punts, dos més que el Mestalla, que marca la promoció de descens i amb qui s’enfrontarà en una última jornada on tant de bo s’hagi enllestit la feina, i quatre més que el Barbastre, primer equip en descens directe que visita el Municipal el 5 d’abril. Aquest partit pot decidir moltes i moltes coses, perquè llavors l’Olot visita el Castelló B, que suma 35 punts (igual que l’Eivissa, proper rival del Girona B, però amb un partit pendent a Torrent) i rep un Barça Atlètic que, com el Reus a qui visita en la penúltima jornada, està en una duríssima lluita per la promoció d’ascens.
Sense excuses, tot i les nombroses baixes
«Tenim moltes baixes i costa mantenir el nivell, però no vull buscar excuses», reblava l’entrenador diumenge a Porreres. Vidal és el primer a admetre que anímicament el moment és de poca confiança, però també sap la qualitat de la plantilla i la seva mentalitat. El capità de l’equip, Pedro del Campo, va ser qui va donar la cara a Porreres, explicant a Ràdio Olot com al vestuari «hem parlat i ens hem mirat a la cara, sabem que ho hem d’arreglar». I insistia: «Ho hem demostrat durant la temporada, els jugadors i la qualitat hi són. Estem en una situació de necessitat i urgència, hem de ser optimistes».
El primer pas és, probablement, el més complicat que marca el calendari, perquè aquest cap de setmana l’Olot visita un Atlètic Balears que arriba ferit (la derrota per 2-0 amb el Sant Andreu era tot just la segona del 2026) i ha perdut només un dels catorze partits jugats a casa. A partir d’aquí, Barbastre i Castelló B marcaran la necessitat i la realitat de l’Olot per a un final de temporada de moltíssima exigència per a tots els membres del club. Però si algú en sap, de patir i sortir-se’n, és l’Olot, que en els mals moments demostra perquè és l’equip volcànic. El curs passat mateix, els de Roger Vidal van aconseguir la permanència matemàtica en la penúltima jornada del campionat amb una remuntada i golejada al Terrassa (5-2).
