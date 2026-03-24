Ciclisme

Victòria danesa a l'esprint en la segona etapa de la Volta a Catalunya

Magnus Cort Nielsen, d'Uno-X, venç en l'igualada arribada a Banyoles

La prova havia sortit des de Figueres

L’arribada del pilot a Banyoles, amb el guanyador Magnus Cort a l’esquerra. / Pere Duran / Nord Media

Roger Illa

Banyoles

La segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya ha acabat aquesta tarda a Banyoles amb victòria d'un corredor danès, Magnus Cort Nielsen. El veterà ciclista ha vençut per pocs centímetres en un esprint final que l'ha enfrontat a Isidore, Busatto i a l'actual líder de la general, Dorian Godon, entre d'altres. El de l'equip noruec Uno-X ha travessat la línia de meta amb un temps de 3 hores, 45 minuts i 28 segons.

L'etapa ha acabat al Pla de l'Estany i a la Garrotxa, però abans ha tingut bona part del seu recorregut per l'Alt Empordà. Un dels esprints que han repartit bonificacions de la prova s'ha ubicat a Peralada i ha estat Baptiste Veistroffer, de Lotto, qui se n'ha endut els tres segons extra. Veistroffer també s'ha endut els tres punts que suposava coronar el port de tercera categoria de l'Alt del Purgatori.

El segon dia de Volta ha tingut el seu inici a la Rambla de Figueres, amb una presentació dels equips i una sortida d'etapa que ha permès veure des de ben a prop els ciclistes d'elit que estan disputant la competició.

S'aproxima la muntanya

Amb les dues primeres etapes ja disputades, la Volta a Catalunya es dirigeix ara cap a la Costa Daurada. El tercer dia començarà a Mont-roig del Camp i acabarà a Vilaseca. El quart dia ja s'encaminarà cap a la muntanya i tindrà l'arribada a Vallter.

