María Laborda, jove prodigi de l’escalada de velocitat: «Escalant soc la nena que jugava al pati de l’escola»
Primera atleta espanyola d’aquesta disciplina, enguany competirà per primera vegada a la World Climbing Series Comunitat de Madrid
Héctor González
Con només 21 anys, María Laborda (Saragossa, 2004) és una de les especialistes espanyoles més destacades en escalada de velocitat. Competeix en el circuit internacional des del 2021, mateix any en què es va proclamar campiona d’Espanya d’aquesta disciplina, va aconseguir a Gaflenz una plata a la Copa d’Europa absoluta —la primera medalla femenina espanyola en una prova absoluta continental de velocitat, segons la FEDME— i va tancar la temporada com a tercera de la general de la Copa d’Europa.
La seva progressió va continuar el 2022 i 2023. El 2022 va ser bronze juvenil europeu a Augsburg, subcampiona a la Copa d’Europa de Žilina i va signar un 5è lloc al Mundial juvenil de Dallas, un dels seus millors resultats internacionals. El 2023 va afegir una altra plata juvenil a la Copa d’Europa de Tarnów. Ja el 2025, va guanyar la prova de velocitat de la Copa d’Espanya de Mijas i va mantenir presència en el calendari internacional, sempre centrada gairebé exclusivament en la velocitat.
Aquest any participarà en la World Climbing Series Comunitat de Madrid, que se celebrarà del 28 al 31 de maig a Alcobendas, i que en aquesta edició inclou per primera vegada les disciplines de velocitat i bloc. Ho farà juntament amb altres 300 atletes de les categories absoluta masculina i femenina que es donaran cita en aquesta gran trobada d’escalada que reunirà alguns dels millors escaladors del panorama internacional, en una segona edició que arriba amb força després de l’èxit de la IFSC Climbing World Cup Comunitat de Madrid que va acollir el municipi madrileny el 2025.
Pregunta. La teva disciplina és la velocitat. En què es diferencia de la dificultat o el bloc? Què exigeix a nivell físic i mental?
Resposta. Com el seu nom indica, la velocitat consisteix a pujar una paret en el menor temps possible; guanya el més ràpid. Considero que és una disciplina on, al final, t’ho jugues tot en pocs segons i hi ha molt marge d’error. A nivell físic, els de velocitat som els més potents de l’escalada, ja que exigeix molta potència i velocitat.
P. Quan vas començar, eres la primera atleta d’escalada de velocitat a Espanya. Sents que has obert el camí?
R. És un mèrit que sempre m’he atribuït perquè, al final, jo vaig ser la primera que es va tirar endavant, vaig ser la primera a Espanya. De fet, el primer any amb la selecció eren tots nois menys jo. M’enorgulleix molt dir-ho perquè hi vaig ser i, a més, fent papers i obtenint resultats.
P. Aquest any s’inclou per primera vegada a la Copa del Món de Madrid. Com afrontes el repte?
R. Jo soc una atleta que creix molt quan hi ha la meva família, els meus amics, els meus propers, així que m’alegra que es faci una Copa del Món a casa. Donarem espectacle, jo almenys en tinc moltes ganes.
P. Després de guanyar la Copa d’Espanya de velocitat l’any passat, quins altres objectius tens de cara als pròxims anys?
R. Acabem de començar la temporada, l’altre dia vam tenir un selectiu nacional, la setmana vinent en tenim un altre i ja anem començant a poc a poc. De fet, la Copa del Món és la primera competició per als velocistes, així que a poc a poc durant tot l’any esperem baixar marca, que segur que ho farem, i poder classificar-nos per a totes les Copes del Món.
P. Quin aprenentatge t’han deixat els moments més difícils, i quin consell donaries a altres nenes i nens que vulguin seguir els teus passos?
R. El camí dels esportistes mai és fàcil, no tot són flors i, al final, sempre hi haurà alguna cosa que et farà pensar coses, que et farà tirar enrere. Tots hem passat per això, però al final jo escalant soc la nena que jugava al pati de l’escola, m’ho passo increïble escalant. Al final és el que m’omple, continuar fent-ho i continuar lluitant pel que vull i pel que aquella María de petita somiava.
