La Copa de la Reina mira al futur
Tarragona ja està preparada per convertir-se durant quatre dies en el gran epicentre del bàsquet femení. Des d’avui mateix fins diumenge 29, la Copa de la Reina LF Endesa torna amb una de les seves edicions més obertes dels últims anys, però també amb una mirada clara cap al futur: el que comença a apuntar a les pistes de la Minicopa.
La igualtat competitiva s’ha convertit en el senyal d’identitat de la Copa. Cinc campions diferents en les últimes cinc edicions han dibuixat un escenari imprevisible en què qualsevol equip pot aixecar el títol. Una Copa sense jerarquies, on cada partit és una final i cada detall pot canviar el rumb de la competició. El nivell dels possibles encreuaments de quarts ja preveu un nivell altíssim per dilucidar si el Hozono Global Jairis revalidarà el sorprenent títol aconseguit el 2025 o si alguna de les potents candidatures com Casademont Zaragoza, Bàsquet Girona, València Basket o Perfumerías Avenida, finalista l’any passat, pot acabar aixecant el trofeu.
Però si alguna cosa defineix ja aquest esdeveniment, organitzat per la FEB, és que va molt més enllà de la competició
Dins i fora de la pista
Endesa torna a convertir l'experiència en un espectacle paral·lel al joc. La Fan Zone de l'Anella Mediterrània serà el cor de l'activitat, amb concursos, reptes, trobades amb jugadores… A més, hi haurà actuacions musicals: La Última Copa, guanyadors de la primera edició del concurs de talent emergent Endesa Play, actuaran la nit de dissabte a la Fan Zone i també diumenge, ja al pavelló, durant la gran final de diumenge.
El moviment Basket Lover torna a ser el fil conductor d’aquesta comunitat que transcendeix colors. Perquè la Copa de la Reina és, sobretot, un punt de trobada: d’aficions, de generacions i de maneres d’entendre el bàsquet. Tot això es podrà viure precisament a la marxa de les aficions, un dels punts més acolorits de l’agenda del cap de setmana. Dissabte al matí a les 13 hores a la Fan Zone, la comunitat del bàsquet es reunirà en la trobada més acolorida i festiva, amb les aficions de tots els equips celebrant juntes la seva passió per l’esport.
La Minicopa: on comença tot
En paral·lel es jugarà una altra història igual d’important. La Minicopa LF Endesa reunirà a Tarragona 16 equips de planter, vinculats a clubs de l’elit, en un torneig que transcorre al mateix ritme que la Copa absoluta. Serà allí on es començarà a escriure el futur del bàsquet femení espanyol. Un format amb fase de grups i eliminatòries que culminarà amb la gran final sobre el mateix escenari que les professionals: el Palau d’Esports.
Perquè la Minicopa no és només un torneig. És un aparador.
Un on ja han brillat noms que després han fet el salt. I on es repeteix una idea que travessa tot l’esdeveniment: el bàsquet com a camí.
Un palmarès que marca tendència
En els últims anys, la Minicopa LF Endesa ha reflectit també l’evolució del planter a Espanya:
- 2025: Valencia Basket
- 2024: Movistar Estudiantes
- 2023: Spar Gran Canaria
- 2022: Movistar Estudiantes
- 2020: Valencia Basket
- 2019 i 2018: Snatt’s Sant Adrià
- 2017: Mann Filter Zaragoza
(L’edició de 2021 no es va disputar per la pandèmia).
Un llistat que evidencia l’alternança de projectes i el creixement competitiu del bàsquet base, en línia amb el que passa a la Copa absoluta.
Un mateix torneig, dos temps
Així, Tarragona acollirà dues competicions que en realitat són una sola història explicada en dos temps: el present i el futur. En una pista, les millors jugadores del país lluitaran per un títol sense propietàries. En una altra, nenes que somien arribar-hi algun dia faran els seus primers passos en el mateix escenari.
Quatre dies, una ciutat i una mateixa idea:
Que el bàsquet femení espanyol no deixa de créixer. I que el seu sostre, probablement, encara està per descobrir.
II Premios Basket Girlz
El abandono prematuro de la práctica del baloncesto afecta a 4 de cada 5 adolescentes, según un estudio de la psicóloga deportiva Mar Rovira y que dio origen en el año 2021 al proyecto Basket Girlz, que liderado por Endesa y con la colaboración de la FEB y del CSD, está enfocado a encontrar las causas y posibles soluciones a esta problemática.
Precisamente para premiar proyectos que reviertan esta situación, en 2024 se crearon los premios Basket Girlz. Su segunda edición busca hasta el 14 de abril más iniciativas que pongan el foco en que las chicas que empiezan a jugar al baloncesto siendo niñas sigan haciéndolo al convertirse en adultas y puedan seguir así sumando a su vida a lo largo de los años los enormes beneficios físicos, mentales y sociales que se consiguen gracias al deporte.
