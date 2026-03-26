Íñiguez abans de la Copa: "Cada partit és una final, i la primera final és demà"
L'entrenador de l'Spar Girona confia que Quevedo i Bibby "ens puguin ajudar" després de les molèsties físiques que les van deixar sense jugar a València
Preveu un partit "molt dur i físic" contra el Perfumerías Avenida (21.30h) en l'estrena de les gironines a la competició
L'Spar Girona viatja aquesta tarda cap a Tarragona, on demà debuta a la Copa de la Reina contra el Perfumerías Avenida (21.30h). Ho farà amb la plantilla al complet, fins i tot Marta Canella, que malgrat que seguirà de baixa, formarà part de l'expedició per donar suport a les seves companyes. Avui, en la prèvia, Roberto Íñiguez ha explicat que confia que Quevedo i Bibby, que van ser baixa diumenge a València per diferents problemes físics, "ens puguin ajudar". "No els puc demanar més. M'alegra veure el seu compromís. Totes dues estan posant-ho tot de la seva part per arribar al partit, però demà veurem el seu feeling. Si juguen serà per ajudar, és difícil que estiguin en una situació normal. Elles ho provaran, però dependrà de les seves sensacions", ha detallat l'entrenador.
La temporada passada l'Uni va caure a la Copa en les semifinals contra el Jairis, a la pròrroga. No va ser un torneig gens de bon record per a Roberto Íñiguez, que avui ha admès obertament que "la Copa de l'any passat va ser el pitjor moment de la temporada". El tècnic, sancionat, "no podia anar al pavelló, veia els partits amb retard i no podia ajudar. No va ser gens fàcil per a mi". Ara espera que l'equip posi el focus "en estar centrats en demà". Segons Íñiguez "hem competit tots els partits de l'any. Per com és el rival no és una competició on puguem anar de menys a més. Hem d'anar de més a més encara perquè elles tenen dotze jugadores preparades per jugar".
"El calendari m'és igual"
Preguntat pel calendari (l'Spar Girona debuta demà a 2/4 de 10 i en cas de passar a semifinals no tindria ni 24 hores de descans), l'entrenador no ha volgut fer-hi mala sang: "m'és igual. Les jugadores competeixen sempre. A vegades he tingut calendaris dolents i he guanyat títols, i d'altres amb calendaris bons, els he perdut. Hi ha una part mental, de creure-hi, i no hem de tenir cap pressió. Hem de fer les coses bé. La pressió només és fer molt bé els cinc detalls que hem treballat. La diferència entre els partits contra el Saragossa i el València radica en el focus, en la tensió, en com vam sortir a la pista. Quan creus que arribes millor penses que n'hi ha prou sortint i jugant. I el que cal és fer de la millor manera el que hem parlat i que després les jugadores s'expressin".
Roberto Íñiguez també ha valorat el format de la Copa de la Reina com a "atractiu" i ha destacat que "cada partit és una final, i la primera per a nosaltres és demà". Més tard també ha destacat que "és una cosa meravellosa perquè és diferent, i el diferent fa les coses especials i úniques. Si perds te'n vas a casa. No és el títol més important de la temporada, però sí que és especial". Per acabar, sobre el Perfumerías Avenida ha dit que "serà un partit molt dur perquè ens proposaran un joc molt físic. Cal estar preparades per guanyar batalles individuals. El partit no tindrà treva".
