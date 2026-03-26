L’Spar Girona ja és un clàssic de la competició
Els partits Saragossa-IDK i València-Ensino obren avui la Copa de la Reina a Tarragona, on s’hi esperen centenars de seguidors de l’Uni
La Copa de la Reina arrenca aquesta mateixa tarda al Palau d’Esports de Tarragona amb els partits Casademont Saragossa-IDK Euskotren (18h) i València-Ensino (20.30h). L’Spar Girona, un clàssic de la competició, que hi arriba per catorzena vegada (les dotze últimes seguides), serà l’últim d’entrar en acció, demà (21.30h/Esport3) contra el Perfumerías Avenida. Abans s’haurà disputat el Jairis-Leganés (18.45h) d’on sortirà el semifinalista que es trobaria l’Uni en cas d’eliminar l’equip castellà.
L’expedició gironina viatja aquesta tarda a Tarragona, on quedarà concentrada. Avui al migdia parlarà Roberto Íñiguez, i allà es podrà saber l’última hora de l’estat físic de les jugadores que han arrossegat contratemps. Bibby no va jugar a València diumenge però a tenor del que deia ahir en unes declaracions facilitades pel club sembla que té bones sensacions. També s’ha d’estar pendent de Laura Quevedo, que tampoc va participar en el darrer partit de lliga, resolt, per cert, amb una victòria treballadíssima al Roig Arena (71-74) que deixa ben encarrilat, com a mínim, el segon lloc a la lliga regular.
La Copa sempre és un torneig obert a les sorpreses. L’Spar Girona, en les seves 14 presències comptant aquest any, ha jugat sis finals i ha guanyat la de 2021, amb Julbe d’entrenador, a València. En les altres, el títol se’l va adjudicar el Perfumerías Avenida. La temporada passada l’Spar es va plantar al torneig en una bona dinàmica, però va quedar eliminat a semifinals pel Jairis. Les gironines semblava que tenien el partit dominat però van acabar perdent després d’una pròrroga. L’equip de Bernat Canut va trencar tots els pronòstics i es va acabar proclamant campió.
La Copa es jugarà al Palau d’Esports de Tarragona, amb un aforament de 4.200 localitats, que ha deixat gent a fora per l’alta demanda d’entrades. L’afició de l’Spar Girona tindrà un notable protagonisme perquè s’hi esperen centenars de seguidors. També és interessant remarcar que l’equip U14 del Bàsquet Girona disputarà una nova edició de la Minicopa. Els seus primers rivals en la fase de grups seran Ekolo Ibaeta, Café Candelas Ensino Lugo i Comeplastic Araski. En total hi ha setze clubs representants. La final està programada per diumenge a les 12h al Palau d’Esports, hores abans de la gran final de la Copa de la Reina, prevista per 2/4 de 7 de la tarda.
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- «Em van fer fora d'una feina i va ser com caure al buit; em feia vergonya dir-ho»
- «Vaig trobar un mico en el lavabo d’una habitació d’hotel»
- Operatiu policial contra una organització criminal de tràfic internacional de drogues amb epicentre a Figueres