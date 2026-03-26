L’última derrota del Madrid a Girona va ser fa 20 anys
L’Akasvayu va tombar els blancs (91-88) el 23 de desembre de 2006 amb 19 punts de Marinovic
En aquesta nova etapa a l’ACB sempre s’hi ha perdut
Sense angúnies per baix (cinc triomfs de marge), i amb el play-off relativament lluny (a tres victòries), el Bàsquet Girona ha d’anar buscant al·licients partit a partit. I el d’aquest dissabte a Fontajau és d’aquells que l’afició sol marcar-se al calendari amb vermell. Arriba el Reial Madrid, líder indiscutible de la lliga Endesa, havent encaixat només dues derrotes i després d’haver guanyat amb solvència al Palau Blaugrana diumenge.
S’espera un ple a Fontajau amb l’esperança de veure una victòria de prestigi de l’equip de Moncho Fernández. De fet, al pavelló gironí aquesta temporada ja hi ha caigut el Barça, i els gironins, amb un balanç de set/cinc com a locals, sempre hi han competit. Guanyar al Madrid seria històric: l’últim cop que els blancs van caure a Girona va ser fa gairebé 20 anys, en concret, el 23 de desembre de 2006 (91-88). Va ser la primera derrota del Madrid, que dirigia Joan Plaza, aquella temporada, havent-se presentat a Fontajau amb tretze triomfs seguits.
Ens hem de remuntar, per tant, a l’època Akasvayu per trobar la darrera vegada que el Madrid va caure a Fontajau. L’equip estava dirigit per Svetislav Pesic i aquell curs es va guanyar la FIBA Cup. A la plantilla hi havia homes com Marinovic (estel·lar aquell dia amb 19 punts), Bagaric, Salenga, Sada, McDonald, Middleton i dos noms que avui formen part de l’actual club, el president Marc Gasol, i el director esportiu, Fernando San Emeterio. El primer va anotar 10 punts, el segon, 18.
Va ser un duel igualat, amb els gironins disposant d’un màxim avantatge de nou (74-65) a vuit minuts del final. La clau de la victòria s’ha de buscar en els quatre tirs lliures seguits que va convertir Gasol en els darrers instants per desfer un empat a 85 i col·locar un 89-85 que ja va ser massa per al rival. Fontajau va vibrar de valent amb 5.200 espectadors, en una de les grans nits d’aquella temporada. L’Akasvayu va disputar la Copa, quedant eliminat a quarts pel Joventut a Màlaga, i va caure als play-off, també a quarts, contra el Barça.
Tot derrotes
Des d’aquell 23 de desembre de 2006, tots els altres precedents amb el Madrid s’han saldat amb derrotes. Aquella mateixa temporada, en la segona volta, es va caure a la capital d’Espanya (83-72), i un curs més tard, amb Pedro Martínez a la banqueta, en la darrera temporada d’Akasvayu a l’ACB, el Madrid va guanyar a Fontajau (83-94) i com a local (77-69). Després de la llarga travessia de 14 anys sense lliga ACB a la ciutat, l’arribada del Bàsquet Girona de nou a la màxima categoria va tornar els duels amb els blancs a Fontajau. S’han perdut tots, tot i que el del setembre de 2022, en el debut a la categoria, els gironins van estar a punt de donar la sorpresa (88-94), i el curs passat, també (71-79).
En l’aspecte purament esportiu el Bàsquet Girona segueix pendent de l’evolució de Juan Fernández, amb una microruptura en la fascia del peu dret. Maric, que tenia molèsties la setmana passada, va jugar a Vitòria i sembla recuperat. Moncho també té la baixa de llarga durada de Maxi Fjellerup i, de moment, el club no ha fet cap moviment per incorporar un altre jugador. El Girona-Madrid es juga dissabte a les 21h i abans es farà una botifarrada a Fontajau.
