Miquel Noguer garanteix la continuïtat del MIC a Girona com a mínim fins al 2030
El president de la Diputació, Miquel Noguer, anuncia en la presentació de la 24a edició del torneig internacional la «voluntat de renovar el contracte», que expira enguany i ja està «pactat», amb l’organització
La pilota tornarà a rodar aquesta Setmana Santa, del 31 de març al 5 d’abril, a prop de cinquanta municipis de les comarques gironines pel MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) i ho continuarà fent per aquestes dates, com a mínim, fins al 2030. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha confirmat aquesta tarda en la presentació a Girona de la 24a edició del torneig internacional de futbol base que «aquest any acabem el contracte, però la voluntat és renovar-lo per quatre anys més. Hi haurà MIC fins al 2030. Ja està pactat. Tothom vol que es quedi aquí».
A punt de començar una nova edició «històrica», perquè temporada rere temporada se superen les xifres de participació -per aquest motiu hi haurà més de 60 camps repartits en 45 municipis-, Noguer ja ha avançat que «hem d’escalfar motors per a la 25a edició. Quan acabi el MIC d’enguany, renovarem de manera oficial. La intenció de tots és seguir endavant. Només desitjo que torni a ser un èxit i que preparem plegats el 25è aniversari. Ha de ser un MIC diferent, de celebració. Al MIC s’hi juga i es competeix, però, sobretot, és per passar-s’ho bé i conèixer gent. És un fenomen esportiu de casa nostra».
En aquest sentit, David Bellver, president del MIC, ha comentat que «una de les grans coses que s’han aconseguit al MIC són els amics. Durant tots aquests anys, ja hi han passat 100.000 jugadors. És una bestiesa. Són 100.000 històries, cadascú amb la seva anècdota per haver jugat contra algú que ha arribat més amunt, de l’estranger...». Cosa que també ha fet descriure’l de «bogeria» a Maite Colomer, directora del MIC: «S’està convertint en un transatlàntic que no es pot frenar. Hi ha gent que treballa tot l’any perquè aquest projecte sigui una realitat. La grandesa del MIC és cuidar els detalls. Tenim un equip de gent que és molt jove, però que realment té molta força i fa que des de fora tinguem una bona imatge. A part, dels 450 col·laboradors que tenim per Setmana Santa. Tota la Costa Brava ens ajuda molt. És un 360 graus».
Àlex Moreno, un padrí que coneix el MIC de primera mà
Precisament, un dels 100.000 jugadors que han passat pel MIC al llarg d’aquestes 24 temporades va ser Àlex Moreno. El lateral esquerre del Girona hi va participar l’any 2010 quan era cadet a la Fundació Atlètic Vilafranca. «Ell és un dels futbolistes que han passat pel MIC i han acabat triomfant. També hi ha Blind del Girona o gironins com Laia Codina, amb el Cassà; Joan Jordán, amb el Bisbalenc; o Cubarsí, amb el Barça. En el cas de Cubarsí, va jugar el MIC i el curs següent debutava amb el primer equip blaugrana i té edat de jugar el MIC encara! Ens fa molta il·lusió tenir un padrí com l’Àlex (Moreno) que sap de primera mà de què va el MIC», ha apuntat Bellver.
Ha explicat la seva experiència al torneig fa 16 anys enrere el propi Àlex Moreno: «Al Facebook tinc totes les fotos guardades. No les he esborrat mai. Va ser increïble. Sortir del poble, de Vilafranca, per jugar amb el teu equip contra equips o seleccions que estan fora del teu entorn... Recordo que ens vam enfrontar a la Xina i al Brasil. L’anècdota que més m’emporto va ser guanyar als penals a la Xina després d’un 0-0 per passar als quarts. Després ja ens va tocar el Brasil i eren uns armaris comparats amb nosaltres! Semblaven tots Messi jugant. Vam perdre, crec que 3-0, però va ser una de les experiències que dona el MIC. Estic molt orgullós de ser el padrí i ser un d’aquests 100.000 jugadors». No sense oblidar que «potser soc avui aquí per això». «Hi ha molta gent que et veu i té els ulls posats. Després del MIC em van venir opcions -el Barça, el Madrid...- per poder créixer».
El creixement també és econòmic amb unes «40.000 pernoctacions directes de jugadors, més familiars que aprofiten per fer les vacances de Setmana Santa a casa nostra. Cada any es necessiten més camps i, per tant, hi ha més ajuntaments implicats. No hi ha cap esdeveniment que mogui tant i inclogui tants municipis com el MIC», segons ha detallat Noguer.
